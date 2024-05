El alzireño hospitalizado en Cancún se queda sin avión medicalizado

El alzireño que fue ingresado hace trece días en un hospital de Cancún tras ahogarse en una piscina al sufrir un corte de digestión evoluciona favorablemente y podría abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos en muy pocos días para seguir su convalecencia en una habitación del mismo centro sanitario, según ha informado su familia, pero no regresará de inmediato a España a bordo de un avión medicalizado puesto a su disposición por el Gobierno de España, como se había anunciado, sino que solo le han ofrecido la posibilidad de que les acompañe un médico en su viaje de regreso en un vuelo convencional.

La evolución médica de Adrián Fernández es positiva desde que hace tres días despertara del coma tras serle retirada gradualmente la sedación. Está consciente y recuerda que había viajado al Caribe mexicano junto a su mujer, Sofía Poveda, y su hijo de siete años para celebrar la boda. Habla con normalidad, aunque no recuerda qué le que ocurrió el 5 de mayo mientras estaba en la piscina de un complejo turístico de Playa del Carmen. Su esposa, su padre y su suegro tampoco han entrado en detalles para mantenerle sosegado.

Hospitalizado en planta

Los médicos son optimistas y pronostican que pronto abandonará la UCI, aunque proponen hospitalizarle en planta hasta que recupere fuerzas y expulse la abundante mucosidad instalada en sus pulmones, que quedaron encharcados al sumergirse en el agua hasta que fue rescatado por los socorristas. En cambio, no hay afectación cognitiva y su debilidad es fácilmente reversible.

La salida de la UCI permitiría a la familia reducir la elevada factura médica a la que ha tenido que hacer frente tras agotarse los 25.000 euros que asumió el seguro de viaje. Ahora paga entre 8.000 y 10.000 euros al día y ya lleva gastados más de 100.000 euros. El regreso a casa mediante un avión medicalizado puesto a disposición por el Gobierno de España era la opción más económica, aunque los familiares han acabado descartándola al no concretarse.

Plantón

Tal y como avanzó ayer Levante-EMV, la Embajada en México no ha puesto a disposición de la familia ningún avión medicalizado para la vuelta. El consulado de Cancún no se llegó a reunir el miércoles con la mujer, el padre y el suegro de Adrián para preparar el viaje de vuelta. Se quedaron esperándoles. "Esa opción ya la tenemos descartada al no tener noticias del Gobierno", subrayó ayer la cuñada del paciente, Marta Poveda.

Ningún representante diplomático español acudió a Cancún para entrevistarse con los familiares de Adrián el miércoles, como se había anunciado. Hubo una conversación mediante un contacto telefónico y se le comunicó que tendría que recurrir a un vuelo comercial. Cuando se le dé el alta médica podrá regresar, aunque mediante una compañía área privada. Y mientras esa opción se materializa, Alzira mantiene activo el extenso programa de actividades solidarias organizado para recoger donativos que ayuden a la familia a pasar el mal trago. El personal y el económico.