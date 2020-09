"Hay que mejorar la plantilla, traer por traer no tiene sentido"

Fiel a su discurso, aunque con un tono no tan contundente, el entrenador del Valencia, Javi Gracia, insistió en que espera que se refuerce la plantilla antes del final del mercado de fichajes y que no haya salidas importantes pero subrayó que sólo deben llegar jugadores que suban el nivel «porque traer por traer no es bueno para nadie». «Confío en que los que tengo no van a salir y que va a haber opción de traer jugadores. Tampoco esa es la solución tiene que ser jugadores que mejoren la plantilla que tenemos. Para hacer jugadores para otros equipos los hacemos para nosotros, tenemos jóvenes con calidad que necesitan confianza y minutos y puede ser una gran oportunidad para ellos», apuntó en una rueda de prensa. El técnico navarro confirmó que el pasado martes se reunió con el presidente Anil Murthy para tratar el tema de la plantilla y dijo que no fue «así de claro» como para decirle que sólo podrían llegar jugadores libres o cedidos. «El club sigue trabajando en opciones accesibles y yo sigo manifestando las necesidades del equipo pero centrarme en el trabajo del equipo», apuntó. Gracia también apuntó que en los encuentros con el club ha escuchado «cosas diferentes con más o menos necesidad de sacar jugadores» pero dijo no ser consciente «de que si no salen, no pueden venir». «Cuando hemos hablado me han comentado que se podría hacer alguna cosa pero no sé si hay realmente una necesidad absoluta de que salgan dos o tres para traer dos o tres. No soy consciente aunque sabiendo que los movimientos del club han sido por necesidad no por capricho» admitió. Pese a todo insistió en que confía en que no va a salir ningún jugador y que aspira a que vengan y que el equipo sea más fuertes.

«Las manifestaciones del club han ido en ese sentido, confío en que seamos más fuertes al final del mercado y no firmaría quedarme como estoy», dijo. El entrenador navarro confirmó que una de las posiciones que ha pedido reforzar es el centro del campo y dijo que como no está «encima» no sabe cómo de «cerca» pueden estar las operaciones de fructificar. Gracia señaló que no se arrepiente de haber criticado hace una semana la falta de refuerzos y que no ha hablado de eso con Murthy. «Sé perfectamente lo que digo y por qué. Creo que fue en el momento oportuno, pero una vez clarificada tengo muy claro cuál es mi trabajo. Ya no quiero más distracciones», señaló. «La situación no ha cambiado pero lo que dije ya está dicho, quedó clara mi posición al respecto y lo mejor para todos es estar centrado en el trabajo que puedo hacer, que es sacar el mejor rendimiento a la plantilla que tenemos», indicó.