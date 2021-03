Bagnaia en MotoGP, Lowes en Moto2 y Binder en Moto3, ocuparán las primeras poles del Mundial de MotoGP 2021 que hoy arranca en el Circuito de Losail con el Gran Premio de Catar y en el que los representantes valencianos tendrán que remontar para optar a las primeras posiciones. A las 16:00 h. se celebrará la carrera de Moto3, a las 17:20 h. Moto2 y a las 19:00h. MotoGP. Las tres podrán seguirse por DAZN.

El Team Aspar brilla en Moto3 En Moto3 el gran protagonista español de la jornada fue el piloto del Gaviota Aspar Team, Izan Guevara, que marcó el segundo mejor tiempo montando la Gasgas y en su debut en la categoría. Mientras, el valenciano Jaume Masià (Red Bull KtM Ajo), que el viernes había sido segundo, desciende a la segunda fila de la parrilla de salida y saldrá quinto. Gran jornada para el equipo de Aspar ya que el valenciano Sergio García Dols, una de las novedades de la escuadra de Aspar esta temporada también se situaba en el Top 10 y hoy saldrá octavo dispuesto a dar mucha guerra. Por su parte, Carlos Tatay, saldrá en decimocuarta posición. El mejor tiempo lo marcó el surafricano Darryn Binder (Honda) que voló en la segunda clasificación p al rodar en 2:04.075.

La jornada de clasificación no fue propicia para los pilotos valencianos que hoy saldrán alejados de las primeras posiciones y obligados a remontar para entrar en los puntos. El mejor situado, en tercera fila será Jorge Navarro (Speed Up), que lograba el noveno mejor tiempo situándose en el top-ten de la jornada. Por su parte, el rookie de 2020, Arón Canet, saldrá desde la doudécima posición. Peor le fueron las cosas a Héctor Garzó (Pons Racing) que no pasó a la segunda ronda de la clasificación y se vio relegado a la vigesimoquinta posición.

Lecuona, penúltimo en MotoGP

En MotoGP, el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) destrozó el récord del circuito al conseguir una pole que todos esperaban fuese a manos del australiano Jack Miller. El valenciano Iker Lecuona no tuvo un buen día y saldrá desde la posición 21, la penúltima de la clasificación de MotoGP.