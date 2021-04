El doblete logrado en apenas nueve minutos por el jugador del Levante Dani Gómez ante la República Checa significó la clasificación de la selección española sub-21 para cuartos de final del europeo de la categoría como primera de grupo, pero además sin duda fue una dosis de confianza para el atacante granota y debe ser un espaldarazo para él de cara a la recta final de temporada.

Dani, que con el Levante en lo que llevamos de temporada -su primer ejercicio en la máxima categoría del fútbol español- no ha conseguido hacerse con el puesto de titular y apenas está viendo puerta, tampoco fue titular con el combinado nacional que dirige Luis De la Fuente, pero tras entrar en el minuto 65 al rectángulo de juego en sustitución de Abel Ruiz se convirtió en el jugador decisivo el encuentro anotando los dos tantos (2-0), precisamente la misma cantidad de goles que lleva marcados en lo que llevamos de temporada como granota.

Sus dos dianas como jugador del Levante han sido ambas en LaLiga ante el Getafe y el Valladolid en una campaña en la que acumula 1.470 minutos y 14 titularidades. Obviamente no es uno de los indiscutibles para Paco López, pero su aportación tampoco es testimonial. No en vano es el 14º jugador que más ha participado en lo que llevamos de campaña.

El futbolista, que la pasada temporada estuvo cedido en el Tenerife por el Real Madrid, llegó traspasado el pasado verano a Orriols procedente del club merengue a cambio de 1.800.000 euros a los que hay que añadir 700.000 euros más en variables, si bien en Chamartín se guardan aún el 50% de sus derechos.

Creo que está siendo buena, es una temporada de adaptación en la que estoy tratando de aprender mucho». El atacante desde luego parece no tener prisa por avanzar en su carrera, a la vez que camina con paso firme: «Tengo que tener paciencia para llegar a lo más alto. Es cierto que el Real Madrid tiene un 50 por ciento de mis derechos. Si lo hago bien me pueden recomprar, pero no pienso en eso. Voy pasito a pasito», dijo en Onda Cero.

Dani, que venía de jugar apenas siete minutos contra Eslovenia en la jornada anterior, fue designado jugador más valioso del encuentro por UEFA, lógicamente, y aunque nada es seguro, su aportación goleadora es la confirmación de su presencia en la fase final: «Para mí el MVP es secundario. Eso ya es cosa más vuestra que mía. Todo lo que venga será bueno para mí. Estoy muy centrado en mi trabajo, he hecho lo que tenía que hacer y estoy muy feliz con ello». Fueron dos goles con un valor especial para él, fichado este verano tras su buen rendimiento en Tenerife y también con una dedicatoria especial: «Se los dedico a mi gente, a los que están ahí y a mis abuelos que me ven desde el cielo».