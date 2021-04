La 23ª edició del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda, premi Aon-trofeu Diputació de València, viurà el pròxim diumenge les seues últimes partides. De nou seran sense públic, tal i com determinen els protocols actuals de sanitat.

La setmana passada es varen jugar la major part de les finals del torneig, pero quedaren pendents les corresponents a quarta A, quarta B i quarta C. Cal recordar que en la final absoluta, la de primera A, es va proclamar campió l’equip de Faura, en una gran partida disputada amb el Marquesat. Pel que fa a la primera B, fou el Massamagrell qui es va emportar el trofeu de campió davant l’Onda A. En la categoria femenina Massamagrell també va guanyar, en aquest cas al Borbotó. Mentre que en juvenils va ser Tavernes Blanques qui va derrotar amb molt d’esforç al Meliana.

En una intensa jornada matinal es viuran les tres finals restants del torneig en el trinquet d’Alfara del Patriarca. Obrirà el foc la partida corresponent a quarta A, on els protagonistes seran el Massamagrell C i l’equip local de l’Alfara del Patriarca B. Els primers son un equip jove, mentre que els locals hauran de fer valer la seua experiència i el fet de jugar en casa. A les 9:30 hores estan citats en la seu de les finals d’aquesta edició, trinquet que ja s’ha convertit en un referent per als clubs de la modalitat.

A continuació, sobre les 11 hores, aplegarà el torn de la final de quarta B. En aquest cas seran el Sant Vicent del Raspeig i el Trinquet de Torrent P qui s’enfronten per emportar-se una nova copa de campions a les seues vitrines. Per últim, a les 12:30 hores es disputarà la última partida de la present edició del campionat. La final de quarta C serà la que juguen el Petrer C i el Trinquet de Torrent E.