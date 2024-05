Vint-i-dos valencians apunten a París

Des del 28 d’agost al 8 de setembre se celebraran a París els Jocs Paralímpics, que prendran el relleu dels Jocs Olímpics, que se celebraran dies abans. Una cita en la qual aspiren a estar un destacat grup d’esportistes de la Comunitat Valenciana, una de les màximes potències nacionals en esport adaptat. Així va quedar patent ahir en l’acte de recepció oficial celebrat en el Palau de la Generalitat, que va comptar amb el president del Consell, Carlos Mazón, com a amfitrió al costat del president del Comité Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda. De moment, la llista de preseleccionats per a representar Espanya a París compta amb 22 esportistes valencians, que en les pròximes setmanes tractaran de ratificar la seua presència en els Jocs Paralímpics.

A l’acte va assistir una representació de diversos dels esportistes preseleccionats, com Iván Cano, Héctor Cabrera i Nagore Folgado (atletisme), Enrique Alhambra i Eva Coronado (natació), Maurice Eckhard (ciclisme), Lucía Ramo (bàsquet en cadira de rodes) i Javier García (rem). També hi van estar el director general d’Esports, Luis Cervera; la regidora d’Esports, Rocío Gil; el president de la Federació d’Esports Adaptats, Gabriel Melis, i el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va destacar la necessitat de promocionar l’esport “no sols com a enriquiment per a l’ànima o com a forma de vida, sinó també com un benefici per a tota la societat”, ja que este pot ser “una referència per a les persones que estan buscant eixa inspiració”. A més, va assegurar sentir-se “molt orgullós” de la delegació valenciana d’esportistes.

Per part seua, el president del Comité Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda, va agrair la contribució de tots els esportistes en “el segon país del món en coneixement i reconeixement de l’esport paralímpic”.

Els esportistes Iván Cano i Javier García van coincidir a assenyalar l’“orgull” que és per a ells poder anar a uns Jocs Paralímpics representant la Comunitat Valenciana. “Sempre que em pose la granota de la Selecció Espanyola és un orgull”, va afirmar Cano, que va puntualitzar que ser abanderat de la Comunitat Valenciana “és una cosa molt gran, és d’on vens i d’on naix tot el teu treball”. Així mateix, García va destacar que acull els que seran els seus primers Jocs Paralímpics “amb una felicitat enorme i gran ambició”. A l’acte d’ahir no van poder assistir altres il·lustres paralímpics valencians com Ricardo Ten, de viatge de retorn d’Oostende on el cap de setmana es penjava dos medalles en la copa del món. De moment, Espanya té assegurades 89 places de classificació per als Jocs de París, repartides en 11 modalitats: natació (31), bàsquet en cadira de rodes (24), atletisme (10), tenis de taula (10), piragüisme (6), boccia (2), taekwondo (2), ciclisme (1), rem (1), tir (1) i tir amb arc (1). El contingent s’ampliarà significativament en els pròxims mesos en estes i altres modalitats, com ara triatló, judo, tenis en cadira de rodes, bàdminton, esgrima en cadira de rodes i halterofília.

Ara com ara hi ha sis esportistes valencians que tenen plaça assegurada: Ricardo Ten en ciclisme, Nagore Folgado (atletisme), Héctor Catalá (triatló), Quique Alhambra i José Antonio Marí (natació) i Javier García (rem). Una llista que ben segur s’ampliarà en les pròximes setmanes.

L’objectiu del Comité Paralímpic Espanyol és aconseguir classificar prop de 140 esportistes, 125 d’ells amb discapacitat i 15 de suport (guies o pilots), i poder igualar el medaller de Tòquio 2020: 36 medalles i 102 diplomes.

