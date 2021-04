En mitja hora escassa van certificar ahir Vercher, Canari i Ricardet la seua classificació per a la final de la Lliga CaixaBank de raspall. L’escenari de la tornada de la semifinal contra Marrahí, Lorja i Murcianet va ser el trinquet de la Llosa de Ranes i el resultat sabater de 30-0 és bona mostra de la superioritat dels ara ja aspirants al títol.

El trio derrotat va estar lluny de les seues possibilitats i el vencedor al seu nivell habitual: des del dau contundent amb les tretes de Vercher alhora que precís en les rematades de les segones jugades de Ricardet. Al rest, Canari va tindre més presència en defensa per la seua característica solvència per a cobrir la muralla mentre que en atac van destacar les tres línies per la facilitat per a encarar-se a la galeria, raspant o jugant a l’aire.

El títol es resoldrà el pròxim dissabte al trinquet de Xeraco on Vercher, Canari i Ricardet es trobaran amb Vicent, Tonet IV i José. Serà a les 18.00 hores, novament sense públic i amb la retransmissió en directe per la televisió pública autonòmica.

La formació encapçalada per Tonet IV ha estat assenyalada com a favorita des de fa molt encara que el trio rival ha sigut l’únic capaç de guanyar-li al llarg de la competició. De fet arriben empatats a una victòria en els enfrontaments directes.