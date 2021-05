En la XXXVII Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant l’equip més destacat de la primera categoria després de les primeres quatre jornades és el CPV Sella, que ha aconseguit tres victòries en tres partides jugades, que li fan sumar un total de 9 punts que li col·loquen líder de la categoria. Aquest cap de setmana es disputarà la cinquena jornada, en la qual el CPV Sella jugarà aquest diumenge a les 17.30 hores a casa contra el CPV Benidorm, aquesta partida reviurà la final de la passada edició, final en la qual es va proclamar campió l’equip de Benidorm per la mínima. El diumenge a la mateixa hora s’enfrontaran el CPV Parcent A i el CPV Benimagrell al carrer dels primers, on s’enfrontaran el segon i quart classificat de la taula. L’equip de Parcent A porta tres victòries en tres partides que li situa segon amb 7 punts, mentre que Benimagrell tan sols ha aconseguit una victòria fins al moment. El dissabte a les 17.30 hores s’enfrontaran el CPV Mutxamel i el Top Recambios Castells, tots dos equips estan en la part baixa de la taula, ja que són seté i cinqué classificats respectivament, per la qual cosa totes dues formacions buscaran una victòria que els puga situar en la part mitjana de la taula.

La màxima categoria de la XXIX Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant està liderada pel CPV Relleu i el CPV Tibi, després que tots dos siguen els únics invictes de la competició i sumen 11 punts.