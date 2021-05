El Trofeu Levante UD va tindre ahir una digna cloenda al trinquet Pelayo on Puchol II i Álvaro Gimeno es van proclamar campions a costa de Pere Roc II i Nacho, que van caure per 60-40. La partida va oferir bons intercanvis i qualitat encara que hi va faltar un poc d’emoció en el desenllaç.

Els dos equips van començar fent el joc del dau, però amb Pere Roc II i Nacho sumant amb més solvència. La molt bona feta de dau de l’escaleter esquerrà impedia que el campió individual tornara la pilota amb comoditat mentre que al rest, el de Benidorm es defensava bé d’aire, encara que no prou per a trencar.

La dinàmica d’igualtat va canviar quan Puchol II i Álvaro van fer el primer joc del rest per a situar-se per davant amb 35-30. Ara sí, els rebots del de Vinalesa eren jugades de quinze i el mitger de Massalfassar feia mal amb fortes rematades. Enfront es passava pilota, però costava definir.

Amb Puchol II en estat de gràcia i el seu jove company jugant amb confiança per la tranquil·litat que li atorgava tindre darrere al número u, el marcador es va posar en 55-35. I encara que als ara ja campions els hi va costar tancar la partida perquè Pere Roc II no abandona mai, la conclusió va ser la intuïda poc després pel definitiu 60-40.

A l’espera del que anuncie la Fundació per la Pilota, gestora del món professional, la programació de la temporada apunta que la següent cita en la modalitat d’escala i corda hauria de ser l’altre trofeu ‘futboler’, el corresponent al Villarreal CF, que estarà vinculat al de Levante perquè els dos vencedors jugaran una final. Si per una casualitat hi haguera coincidència de campions, entrarien en escena els finalistes per a completar el duel entre els representants de les entitats granota i grogueta.

Raspall

En la modalitat de raspall, la tercera i definitiva jornada del Torneig Mancomunitats – Harbour Energy comença hui en el trinquet de Xeraco amb l’eliminatòria que enfrontarà a l’equip de la Safor de Vicent, Canari i Ricardet contra el de la Ribera Alta amb Vercher, Roberto i Lorja.

Els de la Safor ja estan classificats per a la final absoluta i a hores d’ara no s’han creuat amb ningú que siga capaç de guanyar-los. Per a Vercher i els seus companys, la victòria és l’única opció de mantenir opcions de jugar per títol, almenys fins a la pròxima partida, quan Moltó, Tonet IV i José també podrien certificar la classificació.