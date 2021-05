Vercher, Roberto i Lorja no podien fallar al trinquet de Xeraco i no ho feren. L’equip representatiu de la Ribera Alta va obtenir dos punts necessaris per a sumar-se a la lluita pel III Trofeu Mancomunitats Harbour Energy de raspall. Els riberencs van superar a la Safor (Vicent, Canari i Ricardet) per 30-25 en una partida dauera i que era de vida o mort per als finalment vencedors.

Amb cap unitat al seu caseller, així es van presentar Vercher i companyia a Xeraco després de dues jornades. La urgència era màxima per continuar amb opcions pel títol i la reballada va ser la primera fortuna, ja que les característiques del trinquet xeraquer afavoreix les tretes potents, com les de Vercher i Vicent.

La Ribera Alta va pujar al tercer lloc classificatori gràcies als dos punts aconseguits ahir i ara tindrà oportunitat de sumar més unitats en la final de la tercera jornada. Per la seua banda, els saforencs ja tenien la plaça assegurada en la gran final del campionat, ja que fins ahir havien guanyat totes les partides, alçant-se campions de les dues primeres jornades. Amb la unitat obtinguda ahir, el trio de Vicent conclou la fase regular amb nou unitats i al capdavant de la classificació.

L’altra partida de la tercera data es disputarà el pròxim divendres al trinquet Ciscar de Piles. Les formacions de la Vall d’Albaida (Marrahí, Brisca i Murcianet) i de La Costera – La Canal de Navarrés (Moltó, Tonet IV i Jose) es juguen dos punts, mentre que la Ribera Alta necessita que el trio de Moltó caiga per seguir amb opcions pel títol, ja que els costeruts acumulen tres unitats, pels dos punts dels valldalbaidins.