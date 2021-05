La XXXVII Lliga de Llargues i la XXIX Lliga de Palma arriben aquest cap de setmana a la sisena jornada de la primera fase de competició. En les primeres categories d’aquestes modalitats de ratlles es jugaran set partides en les localitats de Benimagrell, Benidorm, Parcent, Sella, Calp i Tibi.

En la primera categoria de Llargues es disputaran tres partides en la sisena jornada de competició, dues d’elles el dissabte 15 de maig i una altra el diumenge 16 de maig. El dissabte es jugaran les dues partides a les 17.30 hores de la vesprada, una en la localitat de Benimagrell, on l’equip local del CPV Benimagrell rebrà la visita del líder de la competició el CPV Sella, en la qual els locals hauran de ratllar a un nivell molt alt si volen aconseguir un bon resultat per a acostar-se a les posicions de classificació per a semifinals. L’altra partida es jugarà a Tibi, on el CPV Benidorm jugarà com a local enfront del CPV Parcent A, que és el segon classificat en la taula a tan sols un punt de l’equip de Sella. Benidorm tractarà d’aconseguir una victòria enfront d’un rival molt dur si vol seguir prop de les posicions que donen accés a les semifinals. Mentre que el diumenge a les 12.30 hores jugaran a Parcent, el CPV Parcent B i el CPV Mutxamel en una lluita on l’equip visitant necessita urgent la seua primera victòria de la competició.

Les altres quatre partides del màxim nivell que es jugaran aquest cap de setmana seran de la modalitat de Palma, les quals es disputaran una el dissabte a Sella i les altres el diumenge a Sella, Calp i Tibi. La partida del dissabte enfrontarà a les 18 hores al CPV Sella A i al CPV Vall de Laguar, en un enfrontament en el qual l’equip local necessita la victòria per a acostar-se a la part mitjana de la taula, mentre que l’equip de Laguar voldrà mantindre el lideratge. Ja el diumenge, a les 10 hores el CPV Sella B jugarà com a local enfront del CPV Benidorm en una pugna per la quarta plaça de la classificació, ja que a tots dos els separa tan sols un punt en la quarta i cinquena posició. A les 11 hores a Calp, la formació local del CPV Calp rebrà la visita del CPV Benimagrell, aquest serà un enfrontament molt igualat en el qual totes dues formacions buscaran la victòria per a tractar d’allunyar-se de les posicions de descens, ja que actualment són el setè i huité classificats empatats a 4 punts. Finalment, a Tibi a les 11 hores del diumenge, tancarà la jornada l’enfrontament més atractiu de la jornada, ja que jugaran el CPV Tibi que és tercer amb 11 punts i el CPV Relleu que és segon amb els mateixos punts que el seu rival, aquesta de ben segur que serà una partida bonica on es jugaran alguna cosa més que tres punts.