Pelayo ha recuperat la seua millor cara després de la letargia de la pandèmia. Eixa atmosfera com d'aquari, sense lluernes, amb un ambient fantasmal que es va produir l'any passat amb les mesures de Sanitat a causa del coronavirus ha quedat ja aparcada. I la pilota valenciana ha tornat a exaltar la seua essència: que l'afició s'emocione i alce en volandes a un nou campió de l'Escala i Corda amb una partida elèctrica, intensa i apassionant, amb jocs llargs i colps quasi inversemblants.

Puchol II és, de nou, el rei d'aquest esport mil·lenari després d'aconseguir l'Individual d'Escala i Corda. Aquest regnat no és novetat en el pilotari de Vinalesa perquè és el quart que aconsegueix, el segon de manera consecutiva: en 2016 davant Soro III, en 2018 davant Pere Roc II i en 2020 i 2021, enfront Lluís de la Vega.

El jove d'Almussafes, que ha jugat la seua segona final amb vint-i-tres anys, va destacar per la seua valentia, per eixe do especial en la seua pegada i la classe immaculada, com un gran artista de la vaqueta, de restar de volea amb l'esquerra i d'utilitzar les dues mans per a jugar. Però no va ser prou per a fer-li front al pilotari de Vinalesa.

Hem passat setmanes entropessant amb la tristesa d'una pandèmia, on tots els dies tenien les vores esmolades com una llanda de tonyina i la il·lusió penjava d'un ganxo de carnisser, com si cada contagi o mort la foradara restant-li força. Però hui en Pelayo hem notat que l'emoció i la il·lusió és una espècie de cartutx emplenable. Perquè la passió dels aficionats ha plenat l'escala de la Catedral i el poble ha tornat a tindre el seu joc. Una trobada entre cavallers de poder a poder, de tu a tu, mà a mà que té el seu màxim esplendor en l'Individual.

Tal vegada allò que ha marcat la diferència en la final de hui ha sigut la tensió (60-50), l'equilibri de poder entre els dos. I això que aguantar els obusos d'un portent físic com Puchol és difícil. Però una bravura desaforada De la Vega, a base de carícia, responia a l'entrega del ja quatre vegades campió.

Puchol s'ha mostrat, de nou, amb un joc inabastable, ple de força i intel·ligència, de capacitat i saviesa. D'aquesta manera, quan el pilotari de Vinalesa torne a guanyar aconseguirà una rèplica de Fris Grec de la Feninde, tret del Museu de l'Àtica d'Atenes. Un títol que se li dóna al campió de l'Individual que l'aconsegueix tres anys seguits o cinc no consecutius. El pròxim de Puchol serà amb la imatge de la Grècia Clàssica, eixe que arqueològica i etnogràficamente revela que civilitzacions gregues i romanes van practicar jocs de pilota a mà, una cultura de segles que és nostra.