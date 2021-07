El Europeo sigue adelante, claro cada vez queda menos. Ya saben, hoy semifinales, toca Italia. Opiniones para todos los gustos como es normal. Que no será un partido fáciles cierto, pero creo que para ninguno de los dos equipos. Los italianos están haciendo un muy buen campeonato, es cierto, pero los nuestros, con sus dudas, están ahí por méritos propios. Aquí nadie regala nada. Los que se han ido para casa demuestran claramente lo dicho. Antes de comenzar la competición si nos hubieran dicho que en semis no iban a estar, por ejemplo, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, perdón Paises Bajos, selecciones candidatas al título no nos lo hubiéramos creído. Al menos un par de ellas eran favoritas de todos, no solo para estar en semifinales, sino en la gran final y ganar el oro. Miren esto es fútbol. Una cosa es lo que se cree y otra la realidad.

España tiene su oportunidad. Falta saber si la podrá aprovechar. Ganas no faltaran. Fácil no lo va a tener, todos conocemos a los italianos pero hay que disputar el encuentro. El seleccionador español tendrá ganas de revancha, recuerden Tassotti y la cara ensangrentada de Luis Enrique. En fin suerte para España. Un paso más y a la gran final.

Cambiando de tercio, por aquí por casa calma relativa. Valencia y Levante expectantes ante la próxima temporada. Intentando completar plantilla aunque con dificultades para lograrlo. El Levante ya ha dado algún paso como saben. El Valencia de momento nada o casi nada. Los aficionados tendrán que esperar.