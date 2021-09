Mascletá final para el Proyecto FER y los deportistas valencianos en Tokio. Desde la distancia, Iván Cano prendió la última mecha y consiguió otra medalla, la sexta de la delegación valenciana, y su primera en unos Juegos Paralímpicos en el día de su debut. El alicantino ya había advertido que necesitaba acercarse a su mejor marca personal y, cuanto más cerca estuviera, más opciones de subirse al podio había. Así lo hizo, clavó en su primer intento su mejor registro (7,04 metros) y éste le sirvió para estrenar a lo grande en unos Juegos Paralímpicos consiguiendo la medalla de plata. Es la tercera plata del Proyecto FER (tras Miriam Martínez y Héctor Catalá).

Iván Cano salía con la tercera mejor marca del año de los participantes en la final de salto de longitud. Repitió la misma estrategia que sus compañeros del Proyecto FER, Miriam Martínez y Héctor Cabrera: salir concentradísimo, hacer un primer intento bueno y que pudiera ser definitivo: «Lo hablé con Héctor tras su competición. Me decía que si conseguía un primer salto bueno, el resto tenía que saltar después de él. Yo he intentado emular lo mismo porque a nivel tranquilidad, relajación y motivación para el resto de saltos es un plus. Meter un buen primer salto condiciona más al resto que a lo que tú hagas después, así que en ese aspecto también estoy bastante satisfecho».

«Ha sido espectacular. No tengo palabras para explicar lo que es estar aquí y poder salir a este estadio, saltar en este tartán, sobre este foso y en esta arena. Ha sido una experiencia que no voy a olvidar en la vida. Llegaba más confiado que otras veces. Sabía que si hacía las cosas bien podía optar a todo. Al final, esa es la clave, creer en ti mismo después de años y años de trabajo es muy importante. Si llegas aquí sin confianza da igual todo lo que hayas entrenado porque si no crees realmente lo que puedes saltar y lo que vales, no lo vas a conseguir. En ese aspecto estoy bastante satisfecho con mi resultado y conmigo como persona porque creo que ha sido un cambio importante respecto a otros años», explicaba, eufórico, al terminar la competición. Y eso que no pudo acabarla, ya que se lesionó en el penúltimo salto: «En el quinto salto me he doblado un poco el tobillo, esperemos que no haya sido nada, pero son cosas que pueden pasar. Esto es deporte y las lesiones son así, menos mal que no ha sido en el primero».

También se refirió a los éxitos de los deportistas del Proyecto FER: «El apoyo que recibimos de nuestra Comunidad, del Proyecto FER y de Juan Roig es indispensable para poder llegar aquí y dar el máximo y no tener que preocuparte del resto de cosas. El resto de mis compatriotas están que se salen ganando medallas y en un gran estado de forma. Eso quiere decir que todo está funcionando bien y encaja como tiene que encajar. Estoy seguro de que tanto ellos como yo seguiremos en la línea en la que estamos».

Pese al éxito que supone haber debutado en unos Juegos Paralímpicos con la medalla de plata, Iván Cano apunta muy alto y cree que no ha dado todavía su mejor versión: «Sinceramente y sin echarme flores, creo que valgo bastante más que el salto que he hecho. Estoy en un proceso de adaptación y creo que con el tiempo intentaré hacer saltos más largos. Está muy bien igualar la marca personal en el primer intento, siempre es bienvenido a nivel confianza, pero yo espero poder continuar en la línea y poder seguir dando alegrías a todos y a uno mismo porque de lo que se trata es de saltar cuanto más lejos mejor».

Uno de los aspectos que podía condicionar el estado en el que Iván Cano llegaba al estadio Olímpico era ver pasar a todos sus compañeros antes, competir y tener que ser uno de los que cerraba la competición: «Al final, ver a los demás cumplir sus objetivos y caer medallas me ha servido como motivación para poder verles contentos y alegres. Llegar hasta aquí no es nada fácil. Le tengo que agradecer, en parte, esta motivación extra a todos ellos».

Opciones de medalla hoy

España suma 35 metales a la espera de que hoy concluya la competición con opciones de más preseas del equipo de maratón, el baloncesto masculino en silla de ruedas y el tirador Juan Antonio Saavedra. España cuenta con de momento con 9 oros, 15 platas y 11 bronces.