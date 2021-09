Alqueria d’Asnar i Beniparrell A en el grup B, i Borbotó A i Bicorp en el grup A són líders amb tres punts cadascú després de la primera jornada que es va disputar el passat cap de setmana.

Tots els equips vencedors de la primera jornada van sumar els tres punts. En el grup A, Estudi Martí Borbotó A va guanyar 25 per cap a Ajuntament de Beniparrell B, mentre que Turismo Rural Bicorp E va vèncer 25 per 5 a Alcàntera Càrcer C. En el grup B, Alqueria d’Asnar es va desfer del Justo Ballester Meliana amb un 5 per 25, en partida jugada a l’Horta Nord, mentre que Ajuntament de Beniparrell va deixar en 25-15 el seu duel contra Estudi Martí Borbotó B. El cap de setmana arriba la segona jornada de la competició de parelles, i ho fa amb duels que permeten pensar en què les classificacions es puguen anivellar. La jornada de dissabte, dia en què es disputen totes les partides, començarà a les 11:00 a Borbotó amb el duel de l’equip B de l’Horta contra Meliana,. Els dos equips necessiten la victòria per començar a sumar punts. Ja a les 18:00h, Alqueria d’Asnar rebrà a Beniparrell A, en el duel de líders del grup. En el grup B la primera partida serà a les 18:00h, a Beniparrell, on l’equip B, amb zero punts, rebrà a la parella de Bicorp. Amb la mateixa situació es troba Alcàntera Càrcer, que rebrà a les 19:00h a Borbotó A per a intentar sumar els seus primers punts i frenar a l’equip de l’Horta.