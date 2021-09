El cap de setmana té programat l’inici de la competició, tot i que entre setmana s’ha disputat ja una partida que els contendents havien d’avançar. El duel entre Roberto de Beniparrell i Adrián de Museros, que juga pel CPV Massamagrell, va ser per a Adrián, que es va imposar per un ajustat 39-41. El cap de setmana proposa tres partides per a tancar la primera jornada. A les 11:00h del matí del dissabte es juga el derbi d’El Puig entre els dos jugadors del club de l’Horta Nord, Carlos Gil i Efrén. Per la vesprada del dissabte, a les 19:30h, duel a la Pobla de Vallbona entre Pasqual, del Racó la Pobla, contra Adrián del CPV Quart de Poblet. Per a tancar la jornada, es disputarà el diumenge a les 12:00h la partida entre Enrique de Museros, com a local, i Alejandro de Paterna, que juga pel club d’El Puig.