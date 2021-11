El trinquet municipal de Favara està sent la seu de les finals del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de València 2021. Demà dissabte 27 de novembre, a porta tancada segons marquen els protocols sanitaris aquesta setmana, es jugarà la corresponent a quarta C masculina, entre el Xeraco d i el Decathlon Alzira E, a partir de les 17 hores. A continuació aplegarà el torn a la final de quarta C femenina, que tancarà la present edició, entre el Guerrer de Moixent D i el Disid Alfara del Patriarca E.