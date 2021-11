Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat volen mantindre la tradició de jugar les finals del Campionat Interpobles de Galotxa carrer Trofeu Edicom 2021, que ha comptat almenys amb un dels dos conjunts des del 2015. Tant els montserraters, campions els últims quatre anys, com els d’Alfarp, guanyadors en 2015 i 2016, tenen moltes paperetes de jugar la d’enguany, després d’encarrilar les eliminatòries de semifinals a les partides d’anada. En efecte, Montserrat té peu i tres quarts a la cita d’Albalat dels Sorells, després del 15-70 obtingut a Quart, i que deixa amb molt poques opcions de remuntada als de les Valls el dissabte a partir de les 16:00 hores. D’altra banda, a Faura, amb la pluja com a protagonista, Marquesat arribà a la suspensió del duel amb un avantatge de 20-45, amb la qual cosa tot el que no siga que Faura aplegue als 45 en la tornada el dissabte a les 16:00 hores, suposarà l’accés directe dels alfarbins a la final.

A la categoria juvenil, l’equip de Montserrat també té bon tros del bitllet per a la final a la butxaca. El Lanzadera va guanyar a l’Horta Nord davant l’Autos Meliana per un contundent 5-50. L’altra eliminatòria va estar molt més equilibrada, ja que l’anada finalitzà amb victòria del Carnisseria Amalia Quart per 50-40 davant l’Ovocity Marquesat, amb la qual cosa les espases estan en el més alt.

A segona només es va jugar una partida, amb victòria per al Profisco 2000 Borbotó A per 45-70 davant l’Ovocity Marquesat B. L’altre duel, entre el Gallo Oro Massalfassar B i Albuixech A, va quedar suspés per la pluja. La tercera categoria deixà dos triomfs locals, un d’ells per la mínima. La partida a Montserrat entre el Lanzadera B i el RBN Informática Xirivella finalitzà amb 70-65, resultat que deixa tot per decidir a la tornada. A Borbotó, el Profisco 2000 Borbotó C s’imposà per 70-30 al Inmobiliaria Palanca Foios B. En este cas, l’equip de Foios, el Caixa Popular C, va eixir triomfant del seu enfrontament, a Alfarp davant l’Ovocity Marquesat C. En l’altra eliminatòria, jugada a Borbotó, el primer assalt va ser per a l’Albuixech C per 70-30 contra el Profisco 2000 Borbotó D. Dos victòries visitants tancaren les partides d’anada de semifinals a Curtes A. Les victòries de l’Eléctrica Vinalesa i Petrés a Massalfassar davant els equips F i G locals (40-70 i 50-70 respectivament) donen un lleuger avantatge als guanyadors de cara a la tornada. Cara i creu per als equips de Meliana en Curtes B. El Meliana E s’imposà per 70-60 a l’Ovocity Marquesat E per 70-60. En canvi, el Caixa Popular Meliana D va caure àmpliament a Nàquera contra el Gestoria Polo (70-5). A la categoria femenina, l’Ovocity Marquesat també sembla destinat a jugar la final, després d’imposar-se per 15-70 a Moixent davant el Tapizados Calse C. Per la seua part, el duel entre l’Estudi Martí Borbotó B i l’Ajuntament de Massalfassar no resolgué gran cosa, ja que va concloure amb el marcador de 65-70 per als visitants.