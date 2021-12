Quan s’ajunten dues aficions en un mateix trinquet i les dues ixen contentes, és que els protagonistes han complit amb la seua feina. Així va ser ahir a Pedreguer amb les finals del V Trofeu Mixt masymas. Salelles II i Tonet IV van repetir el títol de 2020 en la modalitat de raspall, mentre que De la Vega i Félix van proclamar-se nous campions en escala i corda. Ambdues parelles van haver de lluitar de valent per a aconseguir el triomf en dues partides on els resultats van estar ajustats.

El 60-55 amb el que va concloure la final d’escala i corda deixa poc a afegir. Puchol II i Pere ho van intentar fins a l’últim tanteig, però el premi va caure en favor de De la Vega i Félix. El rest d’Almussafes és una màquina de passar pilotes i el de Dénia va estar brau per a controlar la seua zona i matar quan tocava. No va ser fàcil, ja que Puchol II va desplegar el millor repertori de colps. Ben és cert que en el moment que els vencedors van col·locar-se per davant en el marcador (25-20), no van deixar que els rivals els superaren.

Pel que respecta al raspall, Tonet IV va demostrar perquè és el número u de la modalitat en véncer per 25-15. El mitger del Genovés va carregar-se el seu equip a l’esquena per a remuntar dos jocs en contra (5-15), inclòs capgirar un ‘val i net’ en favor de Moltó i Seve per a sumar el primer tanteig (5-10). Enfront tenia un Seve que va lluitar de tu a tu amb Tonet IV. L’espenta del genovesí va fer que Salelles II reaccionara per enganxar-se a la final.