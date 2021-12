La carrera 10K Pas Ras al Puerto de València ha comenzado con 40 minutos de retraso, con las y los corredores preparados en la meta ya y a la espera de la salida, junto al edificio Lanzadera.

El inicio del recorrido por els Poblats Marítims estaba previsto a las 9.00h de hoy domingo. No obstante, a pocos minutos de esa hora, la organización ha informado a los participantes de que la salida tendría cierto retraso, debido a un problema "electrónico". En concreto, en el tramo de la 10K que transcurre por el puerto. Según se ha apuntado, el puente basculante no cierra, por lo que no es transitable.

Se trata del puente levadizo para el paso de trenes del antiguo puerto de València, reconvertido en puente móvil para la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad de València. El puente, no obstante, se encuentra abierto salvo ocasiones muy excepcionales, como esta carrera o la celebración de algún concierto con mucha afluencia de público en en Auditorio Sur de La Marina de València.

El retraso de más de 30 minutos ha obligado a los centenares de corredores a abandonar sus posiciones y volver a calentar junto al vallado y el recorrido de la carrera, entre las quejas de los participantes, pues esto puede marcar su rendimiento durante la carrera. Finalmente, la salida de los corredores se ha producido con 40 minutos de retraso.