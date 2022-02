Rafa Nadal, aún con el jet lag de un viaje que se demoró un día por la cancelación del vuelo previsto, llegó por fin a su Mallorca natal con el trofeo de campeón del Open de Australia en sus manos. Siempre será uno de los trofeos más especiales para el manacorí. No entraba en los pronósticos de nadie, ni siquiera en los suyos. Nadie imaginaba un éxito de estas proporciones tras seis meses de inactividad por lesión. «Si uno se mantiene vivo en el partido, con buena mentalidad tienes opciones. Normalmente no sale bien, pero en este caso salió».

El manacorí vivió así la final: «Estaba nervioso antes de la final porque me jugaba algo muy importante, pero así como otros años venía preparado este año se dio todo al revés. He jugado infinitamente mejor de lo que esperábamos en el equipo y yo mismo. Era algo muy difícil de imaginar».

Nadal reconoce que pese a haber ganado tantos títulos sigue con motivación: «Lo que me motiva es que me gusta hacer lo que hago, disfruto. Aunque sé que tiene una fecha de caducidad, poder seguir compitiendo a mi edad en los mejores estadios del mundo y contra los mejores tenistas me ilusiona y me motiva».

Sobre el hecho de haberse convertido en el jugador con más títulos de Grand Slam (21), comentó: «Hace poco firmaba solo seguir jugando y no ganar ninguno más. ¿Quiero ser el que más títulos tenga de los tres? sí. ¿Me obsesiona?: cero. Lo que vendrá bienvenido sea», asegura Nadal quien destacó: «No creo que 21 sean suficientes para terminar siendo el que más tenga». Sobre su futuro inmediato destacó su deseo de jugar en Indian Wells.

Djokovic ¿vacunado?

Según el biógrafo de Novak Djokovic, Daniel Müksch, el tenista serbio podría haberse replanteado su postura y haber decidido vacunarse:«Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando», afirmó.