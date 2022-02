Quico Catalán inicia el casting para firmar a un director deportivo

La ausencia de dirección deportiva desde que el club destituyó en bloque a Manolo Salvador, David Navarro y Manu Fajardo es uno de los quebraderos de cabeza de un Levante que, después de perder ante el Getafe, se convirtió en carne de Segunda División. Sin embargo, e independientemente del ‘examen’ al que se someterá el presidente a final de temporada, Quico Catalán trabaja a destajo para encontrar un director deportivo que lidere el nuevo proyecto más allá de si es en Primera División o en Segunda. Durante la presentación de Martín Cáceres, el máximo responsable reconoció que ya mantuvo contactos con dos candidatos. El Levante, al menos, ha sondeado a Loren Juarros (ex director deportivo de la Real Sociedad) y Domingo Catoira (exayudante de Braulio en el Valencia CF) y ahora de Rufete en el Espanyol.

Sin embargo, el Levante tiene más opciones encima de la mesa para armar su nueva estructura, la que se encuentra despoblada desde hace poco más de dos meses. Miguel Ángel Gómez es el que, a día de hoy, más fuerza tiene para hacerse con el cargo, pero su espantada, hace tres años, todavía está latente en las tripas del club. Después de la no continuidad de Vicente Blanco ‘Tito’ en 2019, el ex del Valladolid, quien puso punto y final a su etapa en el José Zorrilla después del descenso el curso pasado, estuvo muy cerca de firmar por la entidad de Orriols, pero finalmente decidió seguir al mando del cuadro vallisoletano. Motivo por el que parte de Consejo y pesos pesados del entorno del presidente no vería con buenos ojos el aterrizaje a Orriols de Miguel Ángel Gómez.

Por otra parte, Nico Rodríguez es otro serio aspirante para ocupar el lugar de director deportivo. Su experiencia en la categoría de plata, su ascenso, contra todo pronóstico, con el Elche en 2020 y su alta capacidad para adaptarse a diferentes escenarios son aspectos que gustan. No en vano, dentro de la lista también hay otros como Martín González, actual director deportivo del Getafe, que tiene fecha de caducidad en el Coliseum Alfonso Pérez y que, en el caso de firmar por el Levante, lo haría con su mano derecha: el secretario técnico Juan Antonio Pérez. De hecho, estuvo dentro de las quinielas tras el último descenso, pero ‘Tito’, en el sprint final, se impuso a los restantes. Por otro lado, Fran Garagarza llegó a estar bien posicionado, sobre todo cuando el Levante intentó firmar para el banquillo a José Luis Mendilibar, ya que ambos coincidieron en el Eibar.

De esta manera, el club granota otea el mercado de directores deportivos con la finalidad de dar en el clavo, independientemente de si el escenario competitivo será en la élite del fútbol español o en la categoría de plata. Una figura ‘ausente’ desde la llegada de Manolo Salvador y David Navarro debido a que ambos hicieron tándem cuando estuvieron a los mandos de la gestión deportiva. De hecho, una vez fueron destituidos junto a Manu Fajardo, la planificación del mercado de invierno la llevaron a cabo Alessio Lisci junto a la actual estructura: Sancho, Mora y el responsable de big data, José Gila. Pese a ello, superado el periodo de transferencias invernal, el director deportivo es asunto urgente con vistas a un futuro incierto en Orriols.