El Valencia Basket cayó en el primer examen sin Klemen Prepelic, lesionado de gravedad el domingo en Murcia. Precisamente, en la cancha de uno de los ex del escolta esloveno, el Cedevita Olimpija Ljubljana, los ‘taronja’ echaron de menos los puntos de su mejor tirador. Pese a las mejoras en defensa de la segunda parte, la puntería en el tiro de tres del rival resultó determinante. Con un 26 % de acierto, tras convertir solo diez triples de 38 intentos, la victoria fue imposible. Ahora, los valencianos necesitarán ganar al Ratiopharm Ulm en la última jornada del 5 de abril para asegurar la segunda posición, lugar que garantiza jugar como local las eliminatorias de octavos y cuartos de final de esta 7Days EuroCup.

El Valencia BC empezó respondiendo a la amenaza del Cedevita Olimpija desde más allá del perímetro, mientras Louis Labeyrie jugaba por fuera. Dos triples de Mike Tobey y otro de Martin Hermannsson contrarrestaron los anotados previamente por Jaka Blazic y Zoran Dragic (8-9, m. 3). Sin embargo, los eslovenos aprovecharon su ataque más equilibrado y dominio del rebote para abrir brecha. Otro lanzamiento de tres, esta vez de Yogi Ferrell, disparaba la ventaja local (16-9, m. 5). A partir de ahí, el Valencia BC despertó de su letargo tras un tiempo muerto de Joan Peñarroya y la enérgica aparición de Jasiel Rivero. Un parcial de 4-13 permitió a los ‘taronja’ marcharse por delante a la primera pausa (20-22, m. 10).

Otro robo de Rivero, que en apenas 12 minutos sumó cuatro rebotes de ataque y ocho puntos, lanzó al equipo tras una canasta de Guillem Ferrando (23-31, m. 12). Pero los verdes reaccionaron, alcanzando hasta el descanso un porcentaje espectacular en los triples, nueve de 14 intentos (64 %). El partido se convirtió en un correcalles que beneficiaría a los verdes. «Creo que perdimos por tres o cuatro minutos malos en el segundo cuarto en los que el rival nos castigó con triples y contraataques», analizó el entrenador ‘taronja’ en la sala de prensa. Blazic y Dragic castigaron el momento de debilidad para sellar un doloroso parcial de 30-15 en los segundos diez minutos (50-37, m. 20).

El Valencia Basket volvió a la pista con la consigna clara: defender y cargar el rebote con más intensidad. Bojan Dubljevic acercó al equipo a nueve con un triple frontal y dos tiros libres (60-51, m. 24). Aun así, el desacierto continuó maniatando al equipo desde posiciones exteriores. Una acción en la que Josep Puerto cometió pasos tras dudar del lanzamiento ejemplificó ese miedo a fallar.

Eso sí, la agresividad en defensa propició que el rival no se escapara. Puerto reaccionó con raza a las canastas de Zach Auguste (56-66, m. 29) y, en un partido que redujo su anotación, los valencianos llegaron al último capítulo diez abajo. Tobey, esloveno de adopción, metió al VBC en la lucha, y Martin permitió tomar el mando con un triple (68-71, m. 34) y creer en la remontada. Pero Muric no tardaría en responder. Y los tiros libres despegaron nuevamente a los locales, al mismo tiempo que los visitantes acusaron las eliminaciones de Tobey y Pradilla mientras los tiros no entraban. Dragic sí la ‘enchufó’, mató cualquier esperanza (79-71, m. 39) y dio a su equipo la decimosexta victoria seguida.