La segon jornada de la I Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall professional femení es va disputar el passat cap de setmana als trinquets de Pedreguer i Benissa. Com en la resta de jornades de competició, en cada un dels trinquets es va disputar primer una partida de la Segon categoria i a continuació la partida de Primera.

El dissabte a Pedreguer es ju garen les primeres partides de la segon jornada. A partir de les 16:00h va arribar el torn de segon, on Erika i Angela (en substitució de Mireia que estava lesionada) s’enfrontaren a Aina i Joana, imposant-se les primeres per un resultat final de 25-10. Tot i el resultat, la partida va estar molt igualada i es varen veure llargs intercanvis de pilota que va fer que gaudira molt el públic.

A continuació va tindre lloc la partida de primera entre Ana i Amparo contra Aida i Myriam. Les primeres arribaven amb la confiança de que si guanyaven tenien moltes papeletes per avançar a la gran final, mentre que les seues rivals ho feien amb la pressió de que si no guanyaven quedaven eliminades a falta d’una jornada per concloure la fase de grups. Finalment la primera parella es va acabar imposant per un resultat de 25-15 en una partida en la que es va poder veure el gran nivell de les quatre jugadores i que es va decidir per xicotets detalls tot i que l’equip que va vèncer va dominar des del principi.

Les dos partides restants de la jornada es varen disputar a Benissa el diumenge 10 d’abril. En la partida de segon, la qual va començar a les 17:00h i va enfrontar a Natalia i Marina contra Marta i Fanni , els dos equips es disputaven molt més que els punts, ja que l’equip guanyador accediria automàticament i a falta d’una jornada a la final que es disputarà el dia 30 d’abril al trinquet de Petrer.

El principi de la partida va estar dominat per la parella de Marta i Fanni que es va avançar 10-0 de forma ràpida gràcies a que varen aconseguir imposar un ritme molt alt. Però en eixe moment el domini va canviar totalment gràcies a que Natalia i Marina varen reaccionar i varen pujar molt el seu nivell de joc, el que va fer que s’igualara molt la partida i que finalment inclús remuntaren fins imposar-se per un resultat final de 25-10.

Per concloure la jornada de competició es va disputar la partida on Irene i Mar guanyaren per 25-10 a la parella de Victoria i Anabel en una partida que va destacar per la seua igualtat. Fins el 10-5 a favor d’Irene i Mar cap dels equips va aconseguir trencar la treta de les seues rivals. A partir d’eixe moment la parella guanyadora va imposar el seu joc arribant a ficar-se 20-5 per davant, moment en el que Victoria i Anabel varen tractar de reaccionar i varen tornar a sumar un altre joc. Finalment la parella que diumenge jugava de blau va tancar la partida des del traure per sumar així els tres punts i accedir a falta d’una jornada a la gran final.

Amb aquestos resultats ja coneixem a 3 equips finalistes. En Segon categoria Natalia i Marina ja tenen assegurada la seua presència, mentre que en l’última jornada els equips de Marta i Fanni i el d’Erika i Mireia lluitaran per fer-se amb un altra plaça en la final.

Pel que fa a la Primera categoria la parella d’Irene i Mar i la d’Ana i Amparo també tenen assegurat el seu lloc en la gran final. Abans s’enfrontaran en l’última jornada que podrem viure el pròxim diumenge a Benidorm en una partida que es presenta com un anticip de la gran final.

Varen estar presents en aquesta segon jornada Vicent Molines, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana; Arturo Poquet, alcalde de la localitat de Benissa i Adrià Cabrera, regidor d’esports de Benissa.