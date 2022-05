Nadie mejor que Dubljevic sabe cómo se viven las grandes noches europeas en La Fonteta y, consciente de la importancia de la semifinal de esta noche (20:30) contra la Virtus Bolonia, espera poder hacer valer el factor pista para lograr el billete a la final de la Eurocup, que se jugaría también en València y contra el Frutti Extra Bursaspor, que ayer se impuso en la otra semifinal al Morabanc Andorra por 68-85.

«Ya sabemos que la Virtus es un gran equipo, que seguro que podría jugar la Final Four de la Euroliga, por nombres creo que son el mejor equipo, pero nosotros jugamos en casa, con nuestra afición, es una final y creo que estamos preparados para el partido».

Respecto a las dos victorias en los precedentes esta temporada, señala el montenegrino que «es muy difícil ganar a un equipo tres veces pero jugamos en nuestra casa, con nuestra afición, que es nuestro sexto jugador, sabemos lo que significa este partido, queremos jugar la final y ganar la Eurocup. Hay que dar todo lo que podamos».

Precisamente del factor pista, recuerda que «en los últimos partidos, la afición siempre es gasolina, nos ayuda mucho y esos partidos son los más bonitos que se pueden jugar».

Por ello, prefiere no hablar de favoritos. «Por nombres, es un equipazo, han fichado a jugadores del CSKA y es un proyecto para jugar la Euroliga con esos jugadores, pero no puedo decir que son favoritos ellos porque jugamos en nuestra casa, queremos jugar nuestro partido, que para nosotros es muy importante. En esta competición a un solo partido puede pasar de todo, lo importante es el partido y solo pensar en eso».

Menos importancia le da al hecho de igualar hoy el récord de partidos europeos de Rafa Martínez como taronja (206), aunque le llena de orgullo. «Supone mucho, estoy muy orgulloso de todo eso, no podía ni imaginar que un día tendría tantos récords, pero no pienso en eso en este momento, ahora solo hay que pensar en el partido, que es muy importante, no en estadísticas, ni récords ni esas cosas».

Además, el pívot montenegrino es el tercer jugador con más partidos disputados con Valencia Basket, con 561 antes de la disputa del compromiso de hoy, por detrás de Rafa Martínez (626) y Víctor Luengo (643).

Joan Peñarroya coincide también con Dubljevic al destacar la ilusión de la plantilla y el potencial del rival. «Es un partido muy ilusionante, jugar unas semifinales de EuroCup aquí en la Fonteta y ante un rival de la entidad de la Virtus convierten el de este miércoles en un día grande. Un partido de máxima dificultad, creo que llegamos bien, con las ideas claras, físicamente mejor que en otras ocasiones, lo cual no quiere decir que lleguemos perfectos. Pero Martin y Josep pudieron realizar una parte del entreno y aunque no estén al 100% quieren estar y ayudar en lo que puedan. Ante un rival que si en los partidos de Liga Regular que jugamos contra ellos ya era un roster importantísimo, con la incorporación de Hackett y Shengelia tienen un roster de nivel máximo en cualquier competición fuera de la NBA, que podría jugar una Final Four de la Euroliga».

Respecto al papel que pueda jugar la afición, añade que «en la pista van a ser cinco jugadores de la Virtus contra cinco nuestros, pero espero que La Fonteta esté a tope y que los aficionados nos den ese plus cuando nos haga falta».

Además, tiene claro que se puede pasar por algún mal momento. «La clave será no desfallecer. Sería raro que en un partido así la brillantez de los ataques se impusiera a las defensas, pero hay que estar preparados para afrontar diferentes momentos dentro del partido si queremos ser finalistas».

Cruce de rachas

Los taronja llegan con una racha positiva en la Fonteta que ya es de 16 victorias consecutivas y buscan el que sería su séptimo billete para la final de esta competición en trece participaciones.

Por su parte, la Virtus llega con una racha victoriosa de 13 triunfos seguidos y tras apear primero al Lietkabelis en octavos de final y después al ratiopharm Ulm.