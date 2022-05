El programa Pilota a l’escola encara ja la recta final de curs i ho fa, com normalment, amb les Trobades, una volta deixada darrere la part més important de la pandèmia. Tot i aixó, enguany s’ha posat una limitació en l’aforament dels alumnes assistents (350 per seu), per tal de no saturar molt les instal.lacions.

Enguany, a les ja habituals seus de Castelló, Massalfassar, Benidorm, Fondó de les Neus i Piles, s’afegeixen les seus de Torrevieja i Alcoi. La primera d’elles tindrà lloc a Castelló de la Plana el pròxim 19 de maig, mentre que la última serà a Benidorm el 9 de juny. Entre estes dues dates es desenvoluparan la resta de trobades, sumant un total de 8 seus.