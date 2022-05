El IV Torneig Mancomunitats – EnerHi de raspall no podia acabar d’altra manera. Vercher, Seve i Lorja, representatius de la Ribera Alta, es van proclamar campions d’un campionat que van dominar de cap a peus. Només va haver un equip capaç de superar-los quan ells ja estaven classificats per a disputar el títol, i ahir tornaren a veure’s les cares. Iván, Raúl i Murcianet, trio de la Vall d’Albaida, no van poder contra els finalment vencedors per 30-15. Una partida que es defineix com el mateix campionat. Quan pareixia que els valldalbaidins estaven morts (15 per cap), estos van reaccionar per a igualar, però faltava la rematada que corona als millors. Tres jocs seguits amb un Seve incontestable, per pegada i per lideratge del seu equip.

Una victòria significativa en l’àmbit emocional. L’actuació individual dels riberencs a la Lliga no havia estat satisfactòria per a tres jugadors que tenen una qualitat superlativa per a lluitar per tot.