El 35 Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Trofeu Diputació de València està que bull. Les categories es troben en distintes fases: algunes encara no han començat les semifinals i altres ja coneixen els seus finalistes. A Primera, les eliminatòries per traure el bitllet cap a la final d’El Puig començaren el cap de setmana.

Primera cap de setmana

Dissabte, Bvalve El Puig B va haver de conformar-se amb un 27-41 contra el campió, Ninobe Quart de Poblet. Adrián i Rober obtingueren un valuós botí al Frontó Municipal José Antonio Montesa davant Saül i Marco, que hauran d’apurar les seues opcions el pròxim diumenge a partir de les 11:30 hores a Quart. A Castelló, l’equip local va vèncer al campió de la fase regular (41-40). Pablo i Vicent s’imposaren a Bvalve El Puig A d’Alejandro i Javi, substitut de Carlos. La tornada es jugarà diumenge, a les 11:00 hores i al frontó pugenc.

Resta de categories

En segona categoria els equips A i B d’Almussafes es veuran les cares en un duel ‘fratricida’ en la final. En Tercera, entren les semifinals amb Almussafes C i Bvalve El Puig D, d’una banda, i Ninobe Quart de Poblet C i Tamborí Valencia A. De les competicions Entre Setmana, en Primera comencen les semis amb Pelayo B i Eléctrica de Vinalesa A per una part, i Caixa Popular La Pobla de Vallbona A i Autos Meliana A per l’altra. En Segona i Tercera estan en quarts de final, mentre que en Femenina A, Ajuntament de Beniparrell P espera rival en la final (Carlet Volea o NTD Meliana D: 41-22 a l’anada per a les de l’Horta Nord). En Femenina B, la final serà Massalfassar D i Justo Ballester Meliana E.