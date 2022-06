Arón Canet rozó una nueva pole en Montmeló, en el GP de Catalunya, desde la que tratar de asaltar su primer triunfo tras nueve podios en Moto2. Tras mandar en toda la sesión, al final y por solo 8 milésimas le superó el líder Celestino Vietti, del que está a 19 puntos. Una buena posición de partida para Canet, según manifestó: «Estoy muy contento por cómo ha ido el día, no solo por la posición sino sobre todo por el ritmo que tengo rodando solo. Hará mucho calor pero nuestro objetivo es luchar por la victoria y, si no se puede, llevarnos los máximos puntos». Su compañero Jorge Navarro superó la Q1 y saldrá decimosexto.

En Moto3, Sergio García Dols defenderá su liderato y los 28 puntos de ventaja sobre su compañero en el Valresa GasGas Aspar Team, Izan Guevara, tercero ayer, desde la séptima posición, esperanzado de remontar en la salida y en una pista donde ya ganó hace un año tras empezar la última vuelta en octavo lugar del grupo. «La séptima posición está bien, la recta de salida en Barcelona es larga y podremos recuperar posiciones. Parece que Dennis Foggia está fuerte y tirará, intentaremos irnos con él y esperar a final de carrera, porque tenemos un ritmo para poder hacerlo», comentó el de Burriana tras la pole de Dennis Foggia. Entre los valencianos, Jaume Masià saldrá decimocuarto tras sufrir una caída. «He perdido el tren delantero en la penúltima curva y me he ido al suelo, pero estoy perfectamente. He cometido un error, pero me quedo con lo positivo. Este es un circuito en el que hay mucho rebufo en la recta, pero somos fuertes en la frenada y confiamos en conseguir un buen resultado». Su compañero en el Red Bull KTM Ajo Dani Holgado fue decimoséptimo, y de Carlos Tatay, decimoctavo. Se quedó fuera de la Q2 Iván Ortolá, que partirá desde la última fila, vigésimo octavo.

Espargaró domina en MotoGP

Aleix Espargaró refrendó su superioridad con la segunda «pole position» de la temporada y un nuevo récord absoluto del circuito, que batió por dos veces, primero en la tercera tanda libre y después en la clasificación, para conseguir su segunda «pole» del año y la cuarta de la categoría, con un tiempo de 1:38.742, apenas 31 milésimas de segundo de ventaja sobre el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) y ya más de dos décimas sobre el vigente campeón del mundo y líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).