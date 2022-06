Álex Mumbrú, hasta ayer entrenador del Bilbao Basket, ha dado el primer paso para poder cumplir con su deseo de seguir creciendo en los banquillos y entrenar a uno de los mejores clubes de la Liga Endesa, el Valencia Basket. El barcelonés de 42 años, 113 veces internacional con la Selección, rechazó hace días la oferta de renovación para seguir con los ‘Men In Black’ y este lunes se despidió públicamente en Bilbao, entre lágrimas, tras nueve años como jugador y los cuatro últimos como entrenador. «Hay un principio y un final. Al ver que mi camiseta se alzaba en Miribilla vi que había llegado la hora de salir. Ha sido una decisión muy meditada, difícil. Me quedé en los momentos difíciles, pero ahora creo que el club vive un gran momento», dijo el catalán, que se siente «un bilbaíno más» tras 13 temporadas en el conjunto vizcaíno.

El Valencia BC ha mantenido conversaciones con los candidatos en busca de un sustituto para Joan Peñarroya, comprometido desde hace tiempo con el Baskonia para las dos próximas temporadas. Y lo ha hecho especialmente con dos hombres: Pedro Martínez y el mencionado Mumbrú. Además del equipo ‘taronja’, el ya ex del Bilbao tiene sobre su mesa una propuesta del Gran Canaria. Eso sí, la posibilidad del Valencia BC es la que más le seduce.

Cuestionado por su plan de futuro, el exjugador respondió: «No os voy a engañar, hay conversaciones con otros equipos, es ley de vida. Cuando haces una rueda de prensa así todo el mundo piensa que vas a otro lado, no es así. Acabará siendo así, pero, hoy por hoy, no es así... Mi decisión estaba tomada hace tiempo y no quería que influyera o dependiera de si había otro equipo que me quisiera. He sido siempre muy honesto con el club y tenía que irme así».

A pesar de que la intención ha sido cerrar el asunto del nuevo técnico entre principios y mediados de esta semana, sobre todo, con la meta de empezar a planificar la plantilla 22/23 de su mano, desde el club valenciano se insiste en que la contratación del elegido aún no está hecha. Anoche ni en el club ni personas cercanas a Pedro Martínez lo descartaban de la quiniela. Aunque desde el Bàsquet Manresa mantienen la esperanza de que cumpla el año de contrato que le queda en el Nou Congost. Existe una cláusula de salida si recibe una oferta que supere las aspiraciones deportivas y económicas del Manresa.

Mumbrú encaja en la filosofía de crecimiento sostenido y cantera del Valencia. En este sentido, Martínez y los dirigentes deberían salvar diferencias existentes, entre los primeros trazos de la planificación ‘taronja’ y los deseos del entrenador, en las primeras tomas de contacto. En un caso u otro, el Valencia BC proyecta para su próximo técnico un contrato de duración superior -dos años o un 2+1- a lo visto en cursos anteriores. El plan es que el nuevo ‘coach’ pueda implicarse con mayor estabilidad en el proyecto.

Las fuentes del club consultadas recalcan la existencia de más opciones, entre ellas, la de algún técnico extranjero. En esa línea, los nombres que han aparecido son los de Neven Spahija, conocedor de la entidad y la liga, y, desde Turquía, el de Dusan Alimpijevic, técnico revelación en la EuroCup con el Bursaspor.

Hermannsson, operado

El jugador del Valencia Basket Martin Hermannsson fue intervenido quirúrgicamente, ayer lunes, para reparar la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lesión que sufrió en el tercer y último partido de los cuartos de final de la Liga Endesa frente al Bitci Baskonia del pasado 30 de mayo.

La operación a la que fue sometido el base islandés de 27 años se desarrolló con éxito en el hospital IMSKE y fue realizada por el doctor Ignacio Muñoz, jefe de los servicios médicos del Valencia Basket.

En principio, el tiempo estimado de recuperación para que el jugador islandés regrese a la competición es de, al menos, seis meses. A Martin Hermannsson le queda un año de contrato opcional con el Valencia BC. La intención del club es que siga, eso sí, también se trabaja el mercado en busca de un nuevo base que refuerce la posición.

Pablo Laso sale de la UCI y evoluciona «favorablemente»

Buenas noticias las que llegaron ayer desde el Hospital Universitario de La Moraleja, donde está ingresado Pablo Laso. Según ha comunicado a primera hora de la tarde del lunes el Real Madrid, el entrenador «evoluciona favorablemente» y ha salido de la UCI. Pablo Laso se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital madrileño desde el infarto de miocardio sufrido el domingo. Después de la cirugía a la que fue sometido, un cateterismo cardiaco, el técnico de 54 años ha tenido una buena evolución, según las informaciones que se reciben desde el club blanco y desde el Hospital La Moraleja. El entrenador pasó a planta y «continuará con el control de su evolución por parte del servicio de cardiología». Laso dejará un tiempo de entrenar. Chechu Mateo le suplirá este martes en el tercer partido contra el Baskonia.