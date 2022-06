La 9ª edició del Trofeu d’Estiu d’escala i corda Trofeu Diputació de València començà el passat cap de setmana. A la màxima categoria, Riba-roja i Petrer aconseguiren el triomf davant Xilxes i Torrent, mentre que Moixent va ser l’equip que descansà. El primer líder és Traverauto Riba-roja, en vèncer a Xilxes A per 60-30 i comanda en solitari la taula perquè a Torrent, la partida es va resoldre per la mínima diferència, en aquest cas a favor dels visitants. Delifret-Magber Petrer es va emportar 2 punts amb el 55-60 davant Trinquet de Torrent A, que se’n quedà 1. A la segona jornada s’enfrontaran els dos equips que han eixit victoriosos del cap de setmana. El trinquet Abelardo Martínez de Petrer acollirà dissabte a les 11:00 hores l’enfrontament entre els locals i Riba-roja. Per la seua banda, Les Alcusses Moixent obrirà la seua participació a Xilxes el dimarts 28 a partir de les 19:00 hores. Torrent serà l’equip que descanse.