Justament una setmana després de la magnífica final del Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat d’escala i corda toca reviure sensacions amb la final de raspall. Serà esta vesprada al trinquet d’Oliva amb un guió semblant: per un costat, el número u indiscutible, Tonet IV, que defensa el títol aconseguit en les dues darreres temporades, a més amb autoritat. I enfront, un debutant en la final del que hi ha ferma sensació que algun dia serà campió del mà a mà, cas de Salelles II.

El perfil dels contendents és totalment oposat i això fa que la final siga encara més interessant. Ambdós peguen fort, però carregar per a fer el quinze és la gran especialitat de Tonet IV. Si el del Genovés ha avançat metres per a definir des de la parcel·la on els mitgers acaben, Salelles II ho tindrà pitjor que mal. I si el d’Oliva aconsegueix mantenir lluny al campió, les seues opcions seran majors encara que Tonet IV sempre dispara, com ell diu, «en pena». Això vol dir que la pilotada, potser no acabe en quinze, però també resultarà complicada de restar i probablement li atorgue una segona oportunitat per a disparar.

La velocitat és una altra de les armes que han dut a Tonet IV a convertir-se en el rei del raspall. Les cames li permeten córrer i situar-se en el lloc adequat per a prendre la iniciativa o contrarestar. I sempre, açò és matemàtic, pegant «amb pena» per a l’altre; és una redundància, però la pura realitat.

Salelles II té com a principal opció que és molt bon pilotari. Encara no ha tocat sostre i de tant en tant se li nota que pot i ha de polir coses, però la matèria primera és immillorable. I sobretot és complet. Ací és on té la força. El d’Oliva domina absolutament tots els registres del joc: trau, resta, té un dels millors rebots del raspall, juga d’aire, raspa i també es meneja de manera àgil tot i ser un pilotari gran i corpulent.