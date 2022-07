La española Paula Badosa se enfrenta a la rumana Simona Halep tras haber logrado la mejor victoria de su carrera en Wimbledon al derrotar a la checa Petra Kvitova (7-5 y 7-6 (4)). Badosa es una de las dos únicas 'top ten' que quedan en octavos, pero no quiere confiarse, por lo duro que es su cuadro.

Esta es la quinta vez en su carrera que llega a la segunda semana de un Grand Slam, solo avanzó a cuartos de final en Roland Garros 2021. "No creo que sea una oportunidad muy buena tener a Halep en cuarta ronda, ni tener a Kvitova en tercera, ni lo que venga después. Un Grand Slam es lo más difícil. Que haya caído Swiatek... Me quedan aún muchos partidos para jugar contra ella. De momento juego contra Halep y la última vez que jugué contra ella me pegó una paliza. Es favorita y ganó aquí la última vez que jugó. Además le gusta mi juego", declaró la tenista tras haber superado a Petra Kvitova.