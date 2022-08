El Villarreal, que ayer confirmó la cesión por otro año más de Gio Lo Celso, viajó ayer por la tarde a Valladolid, donde hoy a 19.00 horas buscará la primera victoria tras completar una pretemporada sin derrota alguna. El equipo que dirige Unai Emery aspira a mantener las buenas sensaciones mostradas durante todo el verano y convertirlas en un triunfo ante el nuevo equipo de Sergio Asenjo. No estarán el la jornada 1 por lesión Alberto Moreno, Danjuma, Manu Trigueros, ni Kiko Femenía. No se espera tampoco ni a Paco Alcácer ni a Boulaye Dia, con los que Emery no cuenta y a los que el club está buscando un nuevo destino. Y habrá que ver qué decisión toma el técnico vasco respecto a jugadores con los que sí contaba pero que podrían salir como Yeremy Pino y Estupiñán.

Dado este panorama, el posible once podría ser el formado por Gero Rulli en la portería, con una defensa integrada formada por Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, y un centro del campo con Etienne Capoue y Dani Parejo como pivotes, a los que acompañarán en las bandas una de las revelaciones de la pretemporada, el joven Álex Baena, y Francis Coquelin, mientras que Gerard Moreno y la otra gran promesa, Nicolas Jackson, en ataque. El Barça, contra el Rayo El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el rebautizado Spotify Camp Nou (21.00) para abrir una Liga en la que tiene tantas esperanzas depositadas, con la inscripción el día anterior de todos sus fichajes salvo Kounde y entre las rencillas con los rayista, pues ganaron ambos partidos la pasada campaña. Osasuna somete al Sevilla (2-1) Osasuna derribó al Sevilla en el Sadar (2-1) en un partido con mucho ritmo en el que sobresalió la figura de Aimar Oroz, canterano rojillo que metió el gol de la victoria y que reabre el debate de los penaltis.