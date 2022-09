La felicidad era visible en los rostros de Gennaro Gattuso, su cuerpo técnico y, sobre todo, sus jugadores al finalizar el partido de ayer ante el Getafe. Y también quedó reflejada en sus palabras y sus reflexiones tras una victoria bien holgada de las que hacía mucho que no vivía Mestalla.

Uno de los principales protagonistas fue Toni Lato, quien lució ayer el brazalete de capitán tras la marcha de su amigo Carlos Soler al PSG. El futbolista de la Pobla de Vallbona mostró al finalizar el partido su satisfacción por el triunfo y apuntó que «el equipo merecía una noche así ante nuestra afición». «Salir así con toda la afición es un orgullo y me entran ganas hasta de llorar», señaló emocionado. «Habíamos hecho grandes partidos y nos faltaba en el último tercio ser más verticales. El gol tempranero -que él mismo anotó- nos ha venido muy bien», valoró el lateral valenciano, que se atrevió a apuntar con gran optimismo que «jugando así y con nuestra gente vamos a tener muy buenos resultados». En cuanto al gol, que marcó con su pierna no habitual -la derecha- con un lanzamiento preciso a la escuadra, Lato relató que, tras amagar, vio «la oportunidad» y pensó «esta es la mía».

Con múltiples halagos se desprendió el técnico valencianista, Gennaro Gatusso, hacia sus jugadores: «Estoy muy contento con mi equipo porque llevamos dos meses trabajando a full. Hemos cambiado mucho, nueve jugadores, pero cómo trabaja este equipo es impresionante». «Jugar aquí es increíble, en toda España, pero yo hablo de mi afición», añadió para hacer extensible los elogios al público de Mestalla.

Sobre el inicio de liga de su equipo, que hasta el momento no había sido muy satisfactorio, el entrenador transalpino apuntó que, pese a perder los encuentros frente al Athletic y el Atlético de Madrid, «el equipo estaba vivo». «Hoy -por ayer- no ha cambiado nada. Yo quiero que mi equipo juegue siempre en los últimos 25 metros con calidad. Hoy hemos encontrado los pases con calidad», apuntó. Respecto a la expulsión de Ilaix Moriba, reconoció que forma parte de la falta de experiencia del jugador, ante lo que argumentó que «la experiencia no se compra en Mercadona o El Corte Inglés, se compra con estos momentos».

Otro de los goleadores fue Hugo Duro. El ex del Getafe, que no celebró su tanto tras haber defendido la camiseta azulona durante 16 temporadas, destacó la importancia del triunfo: «Estábamos teniendo buenas sensaciones pero no puntos, por lo tanto la victoria es muy importante y hay que seguir».

Por su parte, del otro lado, las caras reflejaban todo lo contrario: abatimiento. Jaime Mata fue muy autocrítico al calificar la derrota como «muy dura» y reconocer que su equipo había pecado de «falta de intensidad, falta de actitud... nos ha faltado de todo, sin desmerecer que ellos han estado muy bien». «Han sido mejores en todos los aspectos del juego. Hay que reflexionar para que no nos pase en otros partidos. Duele mucho. Mañana empieza otra semana», apuntó.

Su segundo entrenador, Antonio Carlavilla, ante la ausencia de Quique Sánchez Flores -sancionado- apeló a «intentar analizar y saber dónde están los errores y qué hacemos mal». No obstante, insistió en que «la realidad es que no ha pasado nada en el partido que no hayamos hablado durante la semana y entonces es todo más extraño».