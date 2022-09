Una de cal y otra de arena en el estreno del Valencia Basket femenino de Rubén Burgos. En el triangular disputado en Inca, en Mallorca, las taronja ganaron al Clarinos Tenerife (66-43) pero perdieron contra el Polkowice (49-73), con la ausencia de Leticia Romero, Marie Gülich, Alba Torrens y, en el segundo partido Raquel Carrera, por molestias. Tampoco participó Bec Allen, concentrada con Australia para el Mundial.

La nueva primera capitana Queralt Casas valoró las sensaciones tras los primeros minutos, que a estas alturas no permite sacar muchas conclusiones. «Es un torneo amistoso, es el primero. Creo que igual las sensaciones no son las que nos hubieran gustado, pero para esto está la pretemporada. Tenemos un mes y más partidos para que vayamos cogiendo el ritmo, vayamos conociéndonos más. También nos faltan jugadoras senior. Ahora el resultado no es lo más importante. De hecho, es lo menos importante». Una de las notas más positivas de estos dos partidos han sido los buenos minutos de las jóvenes como Laia Lamana, Elena Buenavida, Noa Morro, Emily Kalenik, Awa Fam y Clara Che: «Para eso está, para que las jóvenes quiten el miedo o respeto y puedan hacer su juego, que sepan que son una más del equipo, que seguramente vayamos a necesitarlas en varios partidos. Nos van a ayudar mucho».

Aún quedan cinco partidos antes de la Liga Femenina Endesa: «Se agradece porque los dos últimos años íbamos prácticamente a jugar partidos que contaban para la liga, para la Supercopa… Este año se agradece para rodar más, para llegar más preparadas al inicio de la temporada».