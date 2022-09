Una fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo le dejó fuera de las pistas desde el 27 de marzo. Aquella lesión en Murcia le impidió jugar el tramo final de la temporada y aunque llegó a tiempo de recuperarse para el Eurobasket, no lo acabó con el mejor sabor de boca y ahora espera recuperar pronto su mejor nivel con el Valencia Basket. Un club en el que Prepelic se siente como en casa y en el que espera echar raíces pese a afrontar su última temporada de contrato.

«Estoy muy feliz de volver, es un club donde quiero estar muchos años, en el que me encuentro cómodo y con muchas ganas de empezar esta temporada tan bonita para el Valencia Basket con la Euroliga y la ACB», señala en declaraciones a Superdeporte.

Y es que el esloveno quiere cambiar rápido de chip después de la decepción que supuso la eliminación de su selección en los cuartos de final del Eurobasket. «Estuvo conmigo nuestro preparador físico Julio y trabajamos muy bien, me sentí fenomenal y pude irme al final con la selección. Con el brazo ha estado todo sin problemas, pero he quedado muy decepcionado de perder en el Eurobasket en los cuartos de final, pero es lo que hay. Ya no puedo cambiar nada de lo que pasó, llegarán más oportunidades con Eslovenia, ojalá en los Juegos Olímpicos, y ahora toca cambiar el chip para empezar la temporada de la mejor manera con el Valencia Basket». Además, con una lección en el Eurobasket que espera que sepan trasladar al equipo esta temporada, ya que ganó una España que no entraba en las quinielas, por encima de otras selecciones con grandes estrellas de la NBA. «Teníamos la esperanza de poder ganar el Europeo, de ganar medalla, con el equipo que teníamos en Eslovenia era un reto normal, realista, pero mejor las mejores individualidades no ganan siempre. España tenía un equipo mejor construido y el título fue muy merecido. Conquistaron el oro, mientras dejaron a eslovenos, serbios o griegos muy decepcionados. Esto es lo bonito del deporte».

Por ello y en un año con muchas incorporaciones, añade Klemen que «no solo para el Valencia Basket, formar un equipo es clave. Da igual los nombres, lo hemos visto en el Eurobasket, si no tienes equipo no puedes ganar, esto es un deporte de equipo, si no lo formas no puedes aspirar a grandes metas, puedes ganar un partido, pero las cosas importantes se logran como bloque. Por eso, tenemos que hacer equipo lo más rápido posible, entendernos todos en la pista».

Charla con Mumbrú

Aunque se perdió gran parte de la pretemporada por su presencia en el Eurobasket, Prepelic tuvo tiempo de tener una primera conversación con Álex Mumbrú a principios de pretemporada. «Ya hablé con él cuando terminó la pasada temporada y fichó por el club, y en los primeros días también, estoy muy contento con el entrenador y en una semana ya empieza la temporada».

Y es que el esloveno llega con las pilas cargadas para quitarse pronto el mal sabor de boca del curso pasado con la lesión. Y además, de cara a una temporada en la que vuelven a la Euroliga.

«Mi principal deseo para la nueva temporada es tener salud, estar sano, que me respeten las lesiones y ganar con el Valencia Basket el máximo de partidos posibles. Cuando se gana, el trabajo diario se hace mucho más fácil».

Recuperado físicamente

Eso sí, admite Klemen que aunque ya no tiene molestias físicas, no está recuperado del todo de las secuelas de aquella lesión. «Tuve demasiado descanso en abril, mayo, junio... No tengo ningún cansancio físico, en ese aspecto me encuentro muy bien. Mentalmente aún no estoy recuperado al 100 %, pero es lo que hay...».

Al respecto, deja claro que «la lesión está olvidada, algún dolor hay algún día, pero la mayoría de cosas con la lesión están bien».