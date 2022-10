Pues no llovió, no, y todo siguió a ritmo de seco, a ritmo de récord, pues se rompieron todas las marcas del 2019, aunque algunos, como Aleix Espargaró y Maverick Viñales (Aprilia), se quejaron de que los nuevos neumáticos Michelin no tienen agarre (para ellos) en el trazado de Buriram, donde hoy se celebra el GP de Tailandia. A las 10:00 horas (hora española) arrancará la carrera de MotoGP. Antes se habrá corrido ya las de Moto2 y Moto3.

Las Ducati, como casi siempre, ejercieron un dominio insultante en la ‘quali’, permitiéndose el lujo de colocar a dos de sus más jóvenes pilotos ‘satélites’, Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín en las dos primeras plazas de la parrilla, que tendrá ¡ojito al dato! ¡impresionante! a siete ‘Desmosedici’ en las nueve primeras plazas, donde solo el líder Fabio Quartararo (Yamaha, 4º) y Marc Márquez (Honda, 8º), fueron capaces de codearse con ellas. Ya digo, el mayor de los Espargaró (Aprilia, 13º) buscará «la mejor salida de mi vida» para poder «minimizar los daños». Marc Márquez, por su parte, se mostró muy contento y animado de cara a la carrera de hoy y, de no ser por una ‘salvada’ tremenda en la última curva de su última vuelta de ‘quali’, que le hubiese podido ofrecer la oportunidad de salir en primera línea, estaría aún más contento. «Ha sido una salvada de derechas, no está mal, estamos en forma, sabemos qué ocurre, para la carrera lo tendremos todo a punto».