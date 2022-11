La màxima categoria femenina serà la primera del 36 Campionat Autonòmic de raspall parelles -Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! telecom que celebre la seua final. El trinquet d’Ontinyent acollirà aquest dissabte la partida pel títol amb Ecomuseo Bicorp A, amb Victoria i Marina, i Ajuntament de Beniparrell A, Ana i Mireia, com a actrius principals, després de superar a semifinals a La Vall B i l’Alqueria d’Asnar .

La parella de Bicorp tenia els deures pràcticament fets amb el 5-25 que va obtindre a Càrcer a la partida d’anada contra La Vall B. Per si de cas, Victòria i Marina no deixaren opció a la sorpresa i s’imposaren al trinquet bicorpí per 25-0 davant Aida i Natalia.

Per la seua part, Ajuntament de Beniparrell va repetir el marcador que va aconseguir al seu carrer contra l’Alqueria d’Asnar, 25-15, amb el qual signà també el seu passaport per a la final. Ana i Mireia, no sense patiment, superaren al trinquet alquerier a Myriam -qui va acabar amb un fort colp a un dit de la mà- i Fanni.

D’aquesta manera, Bicorp i Beniparrell es tornaran a veure les cares per tercera vegada en aquesta competició, ja que els dos equips compartiren grup a la fase regular. Al carrer beniparrellí, Ana i Mireia s’imposaren per 25-5 i al trinquet bicorpí Victoria i Marina guanyaren per 25-10.

També serà la tercera volta, en cinc anys, que els dos clubs, els campions més recents i igualats a tres campionats al palmarés, s’enfronten a la final del parelles, després de fer-ho al 2017 i al 2019. En els dos casos s’imposà el club de la Canal. Al 2019, últim precedent, l’equip format per Victoria, Mar i Aida guanyà a les germanes Ana i Noelia per 25-0 a Quatretonda.

Homes, en quarts de final

En homes, la competició entra en la fase final amb els quarts de final en Primera, Segona i Tercera masculina. En Primera, el dissabte a les 17:00h s’obri l’eliminatòria amb el duel Gavarda A-Bicoroliva Bicorp A, a Gavarda, mentre que el dissabte també a les 17:00h jugaran a El Genovés l’equip local contra La Vall A. Lanzadera Montserrat s’enfrontarà a Xeraco en els quarts de final, el diumenge 6 a les 11:00h a Montserrat, mentre que el mateix diumenge jugaran a Xeraco a les 11:30h Ferratges Ella Alzira B i Family Cash Alzira A.

En Segona també hi ha quarts de final i els emparellaments estan tancats. La fase comença també aquest cap de setmana amb els duels Piti Real de Gandia A-Les Alcusses Moixent A, Gavarda B-Muro B, Ontinyent A-Muro A i Quatretonda A-Favara A.

En Tercera també s’entra en els quarts de final. Piti Real de Gandia B s’enfrontarà a Quatretonda B, Ajuntament de Polinyà A a Ajuntament de Beniparrell J, Fusión Ribera Alzira C a Gavarda C, mentre que el Club Castelloner passa directament a semifinals.