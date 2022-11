Maratón Valencia Trinidad Alfonso celebró ayer su ya tradicional acto de hermanamiento con los clubes élite del deporte valenciano que tuvo lugar en la Oficina All in One de CaixaBank en la calle de las Barcas.

Al acto asistieron el vicepresidente de la SD Correcaminos, Vicente Sanz; Quico Catalán, presidente del Levante UD; Javier Solís, director corporativo del Valencia CF; Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal CF; Víctor Luengo, director Relaciones Externas del Valencia Basket, y Felipe Pulido, director comercial Banca de Empresas en CaixaBank. También estuvieron presentes el concejal de deportes, Javier Mateo; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao. Felipe Pulido, en nombre de CaixaBank, entidad patrocinadora de la prueba, dio la bienvenida al Maratón de València: «Nos volcamos con el maratón, a través de diversas acciones como nuestro clubs Runners CaixaBank o nuestro punto de animación. Con la Fundación La Caixa apoyamos las categorías adaptadas en el maratón y también al voluntariado». En representación de Correcaminos Vicente Sanz afirmó: « Invito a todos a que el día 4 de diciembre estemos todos ahí, corriendo, animando...». El presidente del Levante UD, Quico Catalán resaltó que el maratón «es la gran fiesta de la ciudad, animo a todos los levantinistas a que animen». Javier Solis, en representación del Valencia CF dio las gracias al Maratón de València: «Al igual que nosotros lleva el nombre de València a todo el mundo». Fernando Roig Negueroles, del Villarreal CF destacó «el Maratón tiene un gran reconocimiento y simplemente tengo que dar la enhorabuena». Víctor Luengo, en nombre del Valencia Basket resaltó el maratón como «representante de la Cultura del Esfuerzo». Todos los representantes de los clubes recibieron una camiseta conmemorativa por parte del Maratón, al igual que el Runners CaixaBank.