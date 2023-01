Más de 12.000 corredores participarán mañana en la 10K Valencia Ibercaja, que un año más volverá a abrir el calendario de carreras en la ciudad del running. A las 9:30 horas y como es tradicional en el último lustro, Chimo Bayo dará la salida al 10K más rápido del mundo en una edición que aspira a situarse también en lo más alto del ranking mundial femenino con Yalemzerf Yehualaw, actual plusmarquista tras lograrlo en Castellón después de que un positivo por covid le impidiera viajar el pasado año a València, donde iba a inaugurar 2022. La matinal se completará con el 10Kids con más de 600 niños y niñas, y el nuevo 5K Valencia Vamos homologado, con 1.500 participantes y un censo femenino del 57 por ciento. La prueba recupera sus cifras de antes de la pandemia con 12.004 corredores inscritos, un dato que Álex Aparicio, director general de la prueba, adelantó ayer en el acto de presentación en el Centro Comercial El Saler de València, donde está instalada la Feria del Corredor con unos pocos dorsales aún disponibles. La carrera cuenta con un plantel de atletas internacionales de primer nivel «con el que lucharemos por el récord del mundo en mujeres», según indicó Álex Aparicio, acompañado por la etíope Yalemzerf Yehualaw y su marido y atleta que le hará de liebre para tratar de batir el tiempo logrado en Castellón, 29:14.

Yehualaw «liderará un grupo de 16 atletas africanas que vienen muy fuerte» y aseguró sentirse «muy feliz por correr este domingo en Valencia». «Sigo impresionada con el maravilloso clima de esta ciudad», recordó, pues ya corrió el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso de 2021 por debajo del récord mundial que mejoró aún más en esa misma carrera Letesenbet Gidey. «Aspiro a que el 10K sea la guinda de mi entrenamiento específico invernal previa al inicio de preparación del Maratón de Londres”.

En categoría masculina no se descarta la sorpresa, pues según Álex Aparicio, «hasta tres atletas han pedido liebres hasta el kilómetro 5 a ritmo de récord del mundo». Eso sí, los increíbles 26:24 del keniata Rhonex Kipruto (logrados sin zapatillas de placa de carbono) no son un objetivo marcado este año por los organizadores, que tienen todos los focos puestos en la categoría femenina. Pese a todo, tampoco es descartable, pues este domingo València volverá a celebrar una edición muy competitiva. «Los mejores atletas europeos quieren correr el 10K Valencia Ibercaja, y la prueba cuenta con alrededor de 20 atletas con marcas acreditadas de sub 28», concluyó Álex Aparicio.