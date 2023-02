Simone Velasco culmina en Sagunt la fuga sobre la campana

La tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, 145,1 kilómetros entre Bétera y Sagunt, fue para Simone Velasco. El italiano del Astana superó al esprint a los dos ciclistas con los que compartió escapada en el descenso de l’Oronet, segunda cota puntuable del día, Bob Jungels (Bora-hansgrohe) y Jonas Gregaard Wisly (Uno X-Pro).

El pelotón estuvo muy cerca, a solo tres segundos, de hacerse con los escapados, supervivientes de un quinteto inicial, y que completaron una aventura de un centenar de kilómetros tras las subidas a los clásicos puertos de l’Oronet (de segunda categoría) y el Garbí (de primera). A pesar de que el pelotón con los favoritos logró recortar casi más de un minuto en el descenso hacia Sagunt, la falta de entendimiento para disputar la victoria hizo que este se frenara casi en el último kilómetro dejando a los fugados un margen de tan solo tres segundos pero suficiente.

Álex Aranburu y José Joaquín Rojas, del Movistar Team, encabezaron el grupo perseguidor que entró en la meta de Sagunt a continuación del italiano, que paró el cronómetro en 3 horas, 13 minutos y 47 segundos. Tras el enfado por no haber podido alcanzar a los primeros, Aranburu se enfundó el maillot por puntos de Tuawa by Global Omnium y sigue cuarto de la general a 10 segundos de Ciccone. Además, no se bajó del podio pues recogió el premio al mejor equipo para los telefónicos.

La etapa transcurrió a una gran velocidad, 44,9 km/h de media para el ganador, a pesar de las cotas puntuables de la Serra Calderona, lo que hizo que se llegara a meta con unos quince minutos de antelación sobre el horario previsto.

Después de 25 kilómetros de intentonas de fuga sin éxito y con el pelotón agrupado, Bob Jungels y Simone Velasco lograron escaparse y se les añadieron Jonas Gregaard Wisly, Sander De Pestel y Lawson Craddock, un quinteto que llegó a tener cuatro minutos de ventaja a 60 km de meta. Por detrás, Marc Soler (UAE Emirates) lo intentó en l’Oronet. Y Lawson Craddock se marchó en el Garbí, pero sería cazado. Pese a los intentos del Bahrein-Victorious por neutralizar la fuga, el luxemburgués Jungels impuso un ritmo clave para salvarla in extremis, si bien Velasco, de 27 años, tuvo un punto más de velocidad para llevarse el triunfo.

Después de esta tercera etapa, el líder por segundo día consecutivo es otro italiano, Giulio Ciccone (Trek-Segrafedo), seguido a solo tres segundos por el gran favorito, el español Pello Bilbao, y el vigente campeón, el ruso Alexandr Vlasov, a 6 segundos. El danés Anthon Charmig (Uno-X), de 24 años, sigue líder entre los jóvenes, con el español Carlos Rodríguez (Ineos) tercero.

«Ha sido un día duro. Hemos ido a máxima velocidad toda la etapa, especialmente los primeros kilómetros. El grupo estaba justo detrás de nosotros, pero hemos seguido apretando sin mirar atrás. En la subida, he intentado dar lo máximo y hemos conseguido llegar a la meta solo tres ciclistas para el esprint. Estoy muy muy feliz. Es una victoria que quiero dedicar a nuestro masajista Umberto, que falleció hace apenas unos días, y para toda su familia. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi pequeña Diletta y a mi novia. Es espectacular poder ganar en una carrera como la VCV y espero continuar en esta forma», declaraba el vencedor de la etapa, Velasco, a su llegada a meta. «Vimos antes de la salida que los últimos 500 metros podían ser buenos para una fuga si llegaba con algo de ventaja. Un poco después decidí atacar y por suerte salió bien», explicó el italiano.

Hoy, la etapa reina

La etapa reina de este sábado, entre Burriana y Cova Santa (Altura), se prevé decisiva para conocer al ganador final de la Volta a la Comunitat 2023, que está viviendo su edición número 74. Una jornada de 181,6 km y 3555 metros de desnivel acumulado con hasta cinco puertos puntuables, dos de tercera categoría, Aín y Collado Ayódar, y tres de segunda categoría, Torralba, Montemayor y Cueva Santa, donde se ubica la meta de esta penúltima jornada.

