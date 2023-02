Comencen les semifinals del 25 Campionat Autonòmic d’escala i corda Gran Premi Aon.

Completada la primera fase, els 28 equips supervivents de les set categories resoldran en els pròxims dos caps de setmana (18-19 i 25-26 de febrer) el seu futur en la competició per a unes finals que es jugaran els dies 11 i 12 de març al trinquet de Vilamarxant.

Primera

A la màxima categoria es va arribar a l’última jornada amb tot pràcticament decidit.

Al grup A, Algímia va cedir el primer punt del curs en el seu triomf davant Trinquet de Torrent A per 55-60. Els algimians ja eren campions de grup, amb 17 punts.

Segon ha finalitzat Vicenta Palasí Xilxes, amb 12 unitats. Els xilxers s’apuntaren un 60-0 en l’última jornada davant Alfara de la Baronia, el qual es queda fora de les semifinals de la competició juntament amb els torrentins.

Al grup B, Les Alcusses Moixent va confirmar el seu domini amb el triomf a l’Eliana davant Traverauto Riba-roja (45-60). Els moixentins, amb 18, i els riba-rogers, amb 11, són els equips que accedeixen a la següent ronda. Pel camí es queden Camisolar Massamagrell i Delifret-Magber Petrer, que s’enfrontaren en l’última jornada amb victòria massamagrellenca (60-20).

D’aquesta manera, els duels de semifinals amidaran a Riba-roja i Algímia d’Alfara, d’una banda, i a Xilxes i Moixent, d’altra. Les partides d’anada es jugaran aquest dissabte 18 de febrer a les 18:00 al trinquet de la Pobla de Vallbona i diumenge a partir de les 11:30 hores a Xilxes.

Segona A

Els campions als tres grups de Segona han sigut Delifret-Magber Petrer B, Amics de la Ribera Guadassuar i Moncada, els quals, juntament amb millor segon -Tavernes Blanques- jugaran les semifinals. Els duels seran Tavernes Blanques-Petrer i Amics de la Ribera Guadassuar-Moncada.

Segona B

També amb tres grups, els millors han sigut Caixa Popular Manises, Lairabas Invers Faura i Relleu B, amb Llíria B com a segon més destacat. Els duels previs a la final seran Llíria-Manises i Faura-Relleu.

Tercera A

Castelloner, millor segon dels tres grups, s’enfrontarà al campió del grup A, Xúquer Sueca. Trinquet de Torrent D i Llíria, campions dels grups B i C, jugaran l’altra semifinal.

Tercera B

El millor segon ha sigut Disid Alfara C, que s’amidarà a Castelloner B, campió del grup A. Els campions dels grups B i C -Moncada i Profilaxi 2000 Borbotó- es disputaran l’altra plaça a la final.

Quarta A

Rte. Onnes Xilxes B i Almassora, segon i primer del grup A, integren la primera eliminatòria. L’altra, Alfara B i Traverauto Riba-roja E, campions dels grups B i C.

Quarta B

Els equips de Borriol B i Castelló B s’enfrontaran com a millor segon i campió del grup B i Borriol A i Xúquer Sueca B, com als millors dels grups B i C.