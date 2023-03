El último tropiezo ante el Armani Milan y las tres derrotas consecutivas en la Euroliga han complicado el camino taronja hacia el Top 8 de la competición, pero el Valencia Basket quiere seguir apurando sus opciones de clasificación y gran parte de las mismas pasan por ganar esta noche al Real Madrid en el Wizink Center (20:45, DAZN).

Un reto mayúsculo para los de Álex Mumbrú ante un equipo con el que acumulan tres derrotas esta temporada y que está en la lucha por acabar primero la Fase Regular de la competición.

Para este encuentro, el base islandés Martin Hermannsson vuelve a una convocatoria 282 días después de su grave lesión en la rodilla izquierda, pero es duda el ala-pívot Jaime Pradilla a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas que le realizaron ayer en el hombro izquierdo. Si tiene el visto bueno médico, podría viajar hoy mismo desde València para unirse al resto de la expedición. Sí son bajas seguras Kyle Alexander y los lesionados de larga duración de Sam Van Rossom y Millán Jiménez. El Valencia Basket comienza esta jornada ubicado en la 11ª posición con un balance de 13-14 y obligado a ganar para no alejarse aún más del Top 8. Y todo ante un Real Madrid que es el único equipo de la competición que tiene a tres jugadores (Tavares, Musa y Deck) entre los 16 más valorados del torneo. Además, Chus Mateo ya pudo recuperar a Edy Tavares y Rudy Fernández en el partido del martes y le dio descanso a Alberto Abalde y Petr Cornelie, aunque tendrá las ausencias confirmadas de Sergio Llull, Carlos Alocén y Anthony Randolph.

Harper, optimista

A pesar de la dificultad de este encuentro, Jared Harper destaca que «es una buena oportunidad intentar recuperar las sensaciones que estábamos teniendo antes cuando ganamos varios partidos seguidos. Hemos tenido unas cuantas derrotas duras en los últimos partidos pero la última vez que jugamos contra ellos les costó mucho ganarnos y fue un partido muy duro para ellos. Lo único que podemos hacer es insistir en las cosas que hemos hecho bien en los últimos partidos y mejorar en las cosas que hemos hecho mal para tener una oportunidad de ganarles en Madrid».

Mumbrú recuerda la Copa

El técnico taronja no olvida los precedentes de esta temporada, pero recuerda que estuvieron a un paso de ganarles en los cuartos de final de la Copa. «El Real Madrid perdió el martes contra Baskonia y seguro que quieren volver a encontrar la victoria. Será un partido difícil, tenemos que ver cómo nos recuperamos físicamente después del desgaste del partido del martes. La última vez nos ganaron en la Copa en el último segundo y seguro que después de perder y de que nosotros estuviéramos a punto de ganarles la última vez, irán con la lección aprendida y no va a ser un partido fácil. Son un gran equipo que tiene armas en todos lados, con un roster muy largo y seguramente harán 3 ó 4 cambios después del desgaste del martes. Tendremos que estar bien ofensiva y defensivamente, no es lo mismo otro escenario que en su casa y después del último partido».

Será la séptima ocasión en la que Valencia BC visite la pista del Real Madrid en la Euroliga, con victoria en dos de ellas, incluyendo el último precedente.