Ortolá repetix podi a Jerez

Ha guanyat, de nou, per tercer any consecutiu, el bicampió italià 'Pecco’ Bagnaia (Ducati), que va saber aprofitar-se de l'error del madrileny Jorge Martín (Ducati), que va caure quan liderava la carrera del Gran Premi d'Espanya, que va citar a Jerez quasi 150.000 fans. Quan tothom va creure que la carrera estava decidida, el català Marc Márquez (Ducati), que venia de tres zeros consecutius, va emergir des de darrere, va anar retallant dècima a dècima, respecte al líder de Borgo Panigale, i, fins i tot, va fer la seua millor volta en l'últim gir, però no va poder superar el ‘bi’, que va travessar la meta eufòric, després de retallar 25 punts a ‘Martinator’.

La carrera, després de la caiguda de Martín, es va reduir a un mà a mà, a una certa distància, entre Bagnaia i un reviscut MM93, que 558 dies després va pujar al podi demostrant que, junt amb el novençà Pedro Acosta (GasGas, que va acabar dècim després de ser colpejat per Johann Zarco), s'han convertit ja en els dos grans protagonistes del Mundial, els únics que poden complicar-li la vida als dos grans de Ducati, Bagnaia i Martín.

Moto2

L'espanyol Fermín Aldeguer es va adjudicar la seua primera victòria del curs, amb la qual cosa va aconseguir retallar distàncies amb el nou líder, l'estatunidenc Joe Roberts, que va remuntar des de l'onzena posició fins al segon esglaó d'un podi que va completar Manuel ‘Manugas’ González i que va acariciar Sergio García Dols. El castellonenc va ser quart i va cedir un lideratge que han ocupat quatre pilots després d'altres quatre carreres, entre ells Arón Canet, ahir absent després de ser operat el dissabte de la fractura de peroné que va patir en la seua caiguda de divendres. El convidat Jorge Navarro va ser dihuité, i també van caure Álex Escrig i Jaume Masià.

Moto3

El neerlandés Collin Veijer va aconseguir en Moto3 la segona victòria de la seua carrera. David Muñoz es va haver de conformar amb la segona plaça, per davant del valencià Iván Ortolá, que repetix en un podi en el qual fa un any va ocupar el lloc més alt.

El líder del Mundial, l'alacantí Daniel Holgado, va poder acabar sèptim i mantindre el lideratge en el Mundial de la categoria, i ampliar de dos a sis punts el seu avantatge sobre David Alonso, que va poder remuntar després de la seua caiguda fins a l'onzé lloc. El del CFMOTO Aspar Team va caure a terra en la segona volta quan liderava la carrera. Ángel Piqueras va ser dècim, i Vicente Pérez, que tornava en substitució de José Antonio Rueda, setzé.

