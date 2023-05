"Javi Guerra puede liderar la medular en un futuro no muy lejano"

El año del Valencia Mestalla es un éxito.

Estamos contentos porque la dinámica del año ha sido muy buena, habíamos empezado con unas expectativas muy cautas, de intentar estar en una zona para no descender y estamos en una zona privilegiada para jugar el ‘play-off’ y con una tremenda ilusión.

¿Crees en el ascenso?

Sí, estamos convencidos de que podemos tener opciones. Vamos a ver qué rival es el que nos toca y a partir de ahí ver las posibilidades. Tenemos que volver a ser nosotros mismos que es lo que nos ha llevado a la parte alta de la clasificación, con nuestra idea y personalidad .

¿Javi Guerra es tan bueno como parece?

Javi es un jugador que a nivel técnico tiene mucho talento, domina muchas fases del juego con y sin balón, es capaz de hacer cambios de orientación a mucha distancia y muy precisos, encuentra líneas de pase, es capaz de superar líneas de presión con su conducción, se posiciona muy bien, sabe leer el juego y anticiparse a las segundas jugadas, ha mejorado mucho defensivamente y en el juego aéreo.

¿Cómo viviste su golazo al Valladolid en el descuento?

Pues con un tremendo orgullo. Estaba en casa. Y cuando entró nos dio una tremenda alegría. Tuvo esa aparición estelar y nos alegró mucho. No es un jugador que se atreva mucha a realizar lanzamientos de larga distancia y menos con la izquierda, lo vivimos como algo extraño, nos pilló un poco a todos de sorpresa, pero sirvió para que fuera el gol de la victoria. Es un jugador capaz de lo mejor. Lo he vuelto a ver y le he dicho que siga intentado el disparo desde lejos.

¿Está capacitado para ser el jefe del centro del campo en los próximos años?

Nunca se sabe. Posiblemente con la madurez y con los años, que vaya cogiendo galones, responsabilidad, que sea determinante, que haga buenos partidos. Tal vez en un futuro no muy lejano pueda líder el mediocampo y tal vez en un futuro le puedan dar la capitanía.

Otro de los nombres propios es Diego López.

Es muy versátil, rápido, muy vertical, maneja las dos piernas, puede jugar por banda o como segundo delantero, es un chico con una tremenda movilidad y eso para el pasador le da muchas facilidades. Es un chico que nunca está quieto, difícil de marcar para los rivales, ataca bien los espacios y tiene hambre de gol. Siempre está en el momento justo porque interpreta muy bien el juego.

¿Y Alberto Martí?

Sí, es un chico más experimentado, ya ha estado en categorías de Segunda B, segunda RFEF y es un chico que el primer año tuvo alguna lesión que le impidió adaptarse, pero es un jugador muy asociativo, que le gusta venir a recibir y jugar entre líneas, pero también es un jugador de área, anticipa muy bien dónde van a caer los rebotes, es un chico trabajador, valencianista y con una gran mentalidad.

Me has dicho que crees en el ascenso. ¿Crees en la salvación?

Sí, existe preocupación por la posición y por los números, pero soy muy optimista de cara a este final de temporada. Creo que el equipo va a crecer poco a poco y va a ir ganando en confianza con los resultados. Confío plenamente en que lo van a sacar. Hay un buen grupo técnico, hay buenos jugadores, tiene que liberarse, buscar jugar muchos más sencillo, con mucha más confianza.

¿Cómo está siendo tu relación con el Pipo?

Es buena, como siempre hemos tenido. Él tiene una gran responsabilidad ante un ambiente difícil en cuanto a resultados, pero estamos para ayudarle. Ya se lo he comunicado en numerosas ocasiones que el objetivo es salvar al primer equipo de ahí y salvarse lo antes posible. Todo lo que necesite de nosotros lo va a tener. Los he visto preparados, con ilusión, con ganas de trabajar, así que los ingredientes son buenos y vamos a apostar a que lo van a conseguir.