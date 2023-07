El campeón mundial Fernando Díaz: "Espero que este oro atraiga a más hombres a la sincronizada"

Fernando Díaz del Río Soto ganó este lunes la medalla de oro en solo técnico y se convirtió en el primer campeón mundial de esta competición que debutaba en el programa. Justo antes de que sus compañeras del equipo español de Rutina Técnica lograsen ayer el oro en la piscina del Centro de Congresos de Fukuoka, el nadador español atendió a Prensa Ibérica para contar sus sensaciones tras colgarse una histórica ‘presea’ dorada, la primera de una prueba individual masculina en un Mundial

¿Todavía en una nube tras el hito histórico que lograba en el Campeonato del Mundo de Japón: el primer campeón de la una prueba individual masculina de natación artística?

Sí, la verdad es que sí, todavía estoy asimilándolo.

¿Qué sintió en ese momento?

Lo primero, una sensación de sorpresa. Aunque sí es verdad que quedé primero en la fase eliminatoria, con el nuevo reglamento todo puede pasar, no estaba seguro al 100% de mantener ese resultado; todo puede cambiar muchísimo. Luego, tras ver que quedaba primero, además de mucha alegría y emoción viví una sensación de tranquilidad, el decir ya he cumplido con mi trabajo y de sobra.

En el momento de verse en lo más alto de podio y escuchar el himno, ¿recordó algo en especial, sus comienzos, de lo complicado que le había resultado llegar hasta ahí?

Eso fue más tarde, en ese momento del podio te quedas impactado, disfrutas de lo que estás viviendo. Te preguntas a ti mismo: ‘¿Es esto real?’.

Y después, ya con más tranquilidad y reposo...

Recordé sobre todo los inicios en la sincronizada con mi hermana Isabel. También en estas ocasiones especiales siempre me vienen a la mente mi entrenadora en el CN Las Palmas, Aurora Gil, de la familia y de todas las compañeras que han formado equipo conmigo y que me han ayudado a corregir y a mejorar. Sobre todo de mis inicios. Este éxito va por todos ellos.

Ahora en la cima, echa las vista atrás y ¿qué recuerda de sus principios?

El llegar siempre a la piscina con muchas ganas, pasármelo súper bien y con muchas ansias de aprender algo nuevo todo el rato. Además, siempre existía un ambiente muy chulo con las compañeras. Era el mejor entorno en el que podía estar.

«Trabajar junto a Gemma Mengual es lo que aquel Fernando de los inicios en la ‘sincro’ soñaba »

A pesar de que se producen avances, la natación sincronizada, ahora artística, se continúa viendo como una modalidad eminentemente femenina. ¿Piensa que logros como el suyo ayudan a fomentar las participación masculina?

Eso espero. Este deporte se sigue viendo como exclusivo de las chicas, pero se están produciendo bastantes avances. En este Campeonato del Mundo es la primera vez que se incluye la prueba de Solo masculino, el año pasado lo integraron en los Europeos, ahora en los equipos olímpicos ya se permite incluir un máximo de dos hombres; ya sólo falta que incluyan la modalidad de Dúo Mixto en los Juegos. Vamos por el buen camino.

¿Piensa que con esta medalla de oro histórica se van a animar más chicos a dar el paso, como hizo usted en su día?

Creo que sí. Al fin y al cabo yo me animé a dedicarme a la natación artística cuando se abrió la posibilidad de que los hombres pudiesen competir. A mí siempre me había atraído este deporte, pero no me decidí a dar el paso hasta saber que la competición masculina existía. Hasta que no integraron la prueba de Dúo Mixto en el Campeonato de España no tuve las fuerzas para dar el paso de lanzarme a la piscina, pero para prepararme para la sincronizada. Así que espero que este oro atraiga a más hombres a la sincro.

Para los neófitos en la natación artística, ¿existen muchas diferencias entre la femenina y la masculina?

Sí, las ahí. Evidentemente los hombres llevamos menos tiempo practicando este deporte, con lo cual tenemos menos capacidad y menos habilidad para hacer ciertas cosas, por lo general. Esto repercute en que realicemos rutinas menos complejas. Al ser los hombres, por su complexión, menos flexibles y más musculados que las mujeres, esto hace que tengamos movimientos a lo mejor menos elegantes, pero más explosivos, con acrobacias más altas por nuestra mayor fuerza.

Cuánto tiempo llevaba preparando el ejercicio que le dio el oro en el Mundial de Japón?

Lo llevaba preparando durante toda esta temporada. Empezamos a montar la Rutina en octubre o noviembre del año pasado.

Tenía entonces clavado este ejercicio, suponemos...

Sí, lo tenía bastante trabajado. Eso me ayudó mucho. Sabía que lo tenía bien preparado y eso hizo que el nivel de nerviosismo bajase, y el nivel de confianza y seguridad, todo lo contrario, muy alto.

Cuántas horas al día le dedica a la sincronizada en una jornada normal en el CAR?

Generalmente entrenamos entre seis y ocho horas al día. No todo el trabajo lo hacemos en la piscina, combinamos los entrenamientos de agua con los de seco, con sesiones de gimnasio y de pesas y sesiones de ballet.

Tiene la suerte de contar en el cuerpo de entrenadoras del CAR con una de las más grandes de la historia de la natación artística del panorama mundial, Gemma Mengual...

Gemma es alguien al quien he admirado muchísimo y sigo admirando. Al empezar en este deporte miraba vídeos por internet y los de ella eran mis favoritos. El poder trabajar con ella es el sueño que el Fernando de los inicios tenía. Resulta muy agradable el trabajar junto a ella. Es una persona muy cercana, una persona con la que puedes hablar y sentirte vulnerable. Se agradece mucho el tener una entrenadora así. La notoriedad que tiene ella como deportista ayuda mucho a preparar estas Rutinas, porque la voz de su experiencia resulta clave para conseguir nuestro éxito.

Usted cursa estudios de psicología. ¿Le ayuda a la hora de afrontar competiciones importantes como este Mundial?

Algo ayuda, sí. Pero el tema de controlar los nervios, sobre todo, es algo que he aprendido gracias a la experiencia de todos los años que llevo compitiendo. El saber cómo reacciono en cada situación es lo que más me sirve para competir bien.

¿Su próximo reto los Juegos?

Siempre ha sido mi gran sueño. Aunque en los París se permite la inclusión de hasta dos hombres en los ejercicios de equipo, tendré que esperar a ver si en los de 2028 se incluye en el programa el Dúo Mixto. Tengo confianza en que para los de 2028 ya esté. Llegaría con 25 años y en un estado físico y mental perfecto.