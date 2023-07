Carlos Sainz ha vivido otra carrera a la contra en el Gran Premio de Hungría, donde ha concluído octavo. El piloto madrileño se ha vuelto a ver perjudicado por la estrategia de Ferrari, que ha decidido dar prioridad nuevamente a Charles Leclerc en la última parada. Al final la jugada les ha salido mal a los de Maranello, que han terminado superados por los dos Mercedes.

El primer pit stop de Leclerc fue lentísimo, 9.4 segundos, lo que hizo que el monegasco perdiera la posición con Sainz. Para compensar, en la segunda parada Ferrari le hizo pasar por boxes una vuelta antes que a Carlos, cuando en esta situación, el coche que va delante tiene prioridad.

Un ‘undercut’ de manual ha permitido que el monegasco adelantara al madrileño, pero Leclerc recibió cinco segundos de penalización por excederse con el límite de velocidad en el ‘pit-lane’ y eso le ha costado caer del sexto al séptimo puesto, detrás de Russell, aunque delante de Sainz.

Tras la carrera, en declaraciones a DAZN, Sainz no ha querido echar leña al fuego y ha eludico cualquier polémica al respecto. "No hay mucho que decir, él (Leclerc) ha tenido una parada lenta y luego está claro que el equipo ha decidido cambiar las posiciones de los coches para compensar, o no sé, una pena", ha explicado Sainz, asegurando que no estaba enfadado por el 'undercut'.

"No me preocupa tanto acabar séptimo u octavo. Me preocupa ir segundo y medio más lento que Mercedes al final de la carrera. Es el principal problema de la temporada y no estamos consiguiendo resolverlo", ha asegurado Carlos, que en Hungría ha bajado a la sexta posición del campeonato, superado por Russell, con 90 puntos, tres más que el de Ferrari.

Sobre el paso adelante de McLaren, Sainz se ha mostrado sorprendido: "Ya está claro que están delante nuestro, pero lo único que podemos hacer es centrarnos en nosotros y mejorar. Nuestros rivales están dando pasos hacia adelante".