La 39 Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant celebra aquest cap de setmana les grans finals de totes les categories. Dissabte 29 i diumenge 30 el carrer Benimagrell de Sant Joan d’Alacant, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant i el Club Pilota Benimagrell, completarà la llista de nous campions de les categories de Primera, Segona, Tercera i Juvenil, una vegada celebrades el passat dissabte les finals corresponents a la 31 Lliga de Palma.

A la màxima categoria es tornaran a retrobar Sella i Parcent, per tercer any consecutiu. Parcent es va proclamar campió al 2021, mentre que Sella ho va fer l’any passat. Els de la Marina Baixa es classificaren per a la final després de véncer a Top Recambios Castells en l’anada de semifinals per 8-10 i en la tornada per 10-4. Per la seua part, els de la Marina Alta arriben a la final després d’unes semifinals contra CPV Benidorm complicades (9-10 i 10-8 al seu favor). La partida es juga dissabte a les 17:45 hores i serà emesa en streaming pel canal de Youtube de la Federació de Pilota Valenciana.

A Segona categoria els protagonistes seran CPV Mutxamel i CPV Sant Vicent. Els mutxamelers van guanyar a CPV Ondara Transondara tant en l’anada de semifinals com en la tornada. Els de Sant Vicent es classificaren després de superar a Orba. La final es jugarà el diumenge 30 a les 17:45h.

Pel que fa a Tercera, el campionat serà bé per a la Vall de Laguar o bé per a Gestoría Polo Nàquera, únic equip no pertanyent a la província d’Alacant classificat per a aquestes finals. Els del Camp de Túria passaren a la final després de jugar contra Agost B en unes semifinals molt renyides. CPV La Vall de Laguar eliminà a Orba A i serà el seu rival el diumenge a les 16:00.

Els Juvenils classificats per a la final son CPV Orba, després de disputar contra Castells i guanyar les dues partides a semifinals, i JVRC El Nel de Murla, que va véncer a CPV Parcent amb un àmpli resultat. La final es jugarà dissabte a les 16:00 h.