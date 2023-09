Javier Guillén, director de la Vuelta a España, considera que la 78 edición que acaba de finalizar en Madrid ha sido una carrera «muy entretenida, con cosas buenas y no tan buenas, polémicas y debates, con un balance positivo». «Ha sido una Vuelta muy entretenida, en la que hubo de todo, con polémicas y debates», dijo. «Ha habido un equipo, que es el Jumbo, que ha sido el gran dominador y que apenas ha tenido alternativa. Me gusta mucho el ganador que hemos tenido , sobre todo por la cercanía que tiene con la afición española. y también me gusta esa foto histórica del podio de Madrid... los tres ganadores de las grandes», comentó. También destacó el papel del valenciano Juan Ayuso, Mikel Landa y Enric Mas, los españoles, «los siguientes clasificados después del podio», y se acordó de Remco Evenepoel, quien «pese a no tener un buen día en la etapa del Tourmalet ha sido el gran animador de la carrera y nos ha tenido todos los días enganchados al televisor».